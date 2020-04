A volt Szolnoki Olaj-játékos a konyhában is jól mozog

A Szolnoki Olaj színeiben három éven át kosarazott Tóth Ádám, aki 2019 nyarán távozott a DEAC-hoz.

A centerrel a debsport.com honlap közölt egy rövidebb anyagot, amelyben a harmincéves játékos szót ejtett arról, hogy a járvány ideje alatt is mindennap tréningezik, követi erőnléti edzője programját. Emellett szeret főzni, feleségével sok időt tölt a konyhában, valamint lefoglalja hároméves kisfia is, így nem unatkozik. A center arról is beszélt, hogy a közelmúltban új hobbit talált magának, aminek ráadásul a kosárlabdában is hasznát veszi.

– Nemrég új kikapcsolódási formát találtam magamnak, eléggé belemerültem a bokszba. Holt szezonban egyre több NBA-játékos ökölvívással tartja szinten az erőnlétét. Van is hasonlóság a két sportág között, hogy csak egyet említsek, a lábmunka – mondta a zalaegerszegi származású kosaras, aki a focit is szereti, leginkább a spanyol futballt követi.