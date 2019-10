A ZTE vendége lesz az Olajbányász legénysége

Egyetlen mérkőzést rendeznek csütörtökön a férfikosárlabda-bajnokságban, viszont nem is akármilyet.

Csütörtök este hat órakor kezdődő Zalakerámia-ZTE–Szolnoki Olajbányász párosítás résztvevői győzelemre ítéltettek, ha tapadni akarnak az élcsoportra. Márpedig miért ne akarnának?

Részben azonosság, részben viszont tükörkép állapítható meg a két csapat egymáshoz való viszonyában. Két-két győzelem, ugyanennyi vereség négy forduló után a zalaegerszegiek és a szolnokiak neve mellett is. Az Olajbányász eddig egy meccset játszott idegenben, az finoman szólva sem volt sikeres, a körmendi 89–60 gyászos végű kiruccanásról árulkodik.

A Zalaegerszeg ellenben egy hazai meccsen van túl, ugyancsak fekete keretes eredménnyel. Lévén az újonc Oroszlány állította fejre a kék-fehéreket. Az OSE elleni leforrázásból azonban – úgy tűnik – kiléptek Ubilláék, hiszen az előző körben a várhatóan mindenki számára rázós soproni szereplés után mosolyogva szállhattak fel a csapatbuszra, 85–78-ra nyertek.

Alig egy hete az Olajbányász is komoly életjeleket küldött magáról, hiszen az idén (is) nagy dolgokra készülő Debrecen elleni hazain összeállt a védekezés, a küzdőszellemmel sem volt probléma. A mai egyetlen meccsen az otthon nyeretlen fogadja az idegenben siker nélkülit.

– A Debrecen ellen jól védekeztünk, volt tűz a játékunkban, ami láthatóan jót tett a csapatnak – mondta az olajofficial.hu-nak Dragan Alekszics vezetőedző. – A Zalaegerszeg ellen is erre a harcias hozzáállásra lesz szükségünk. Nehéz mérkőzés vár ránk, Ubilla egy kreatív, nagyszerű irányító, rajta kívül Agafonov és Szabó Zsolt tudását már jól ismerhetjük, tehát jó csapathoz látogatunk.

Zalaegerszegen légiós esetében már őskövületnek számít Ubilla. Az ilyen típusú játékosra lövöldözik el azt a közhely-petárdát, hogy az edző meghosszabbított keze a pályán, fazonszabász stb. És e frázisokat bőven alá lehet támasztani, hiszen a jó öreg Emmanuel egyetlen meccset hagyott ki idén, méghozzá az Oroszlány elleni hazait. A végeredmény ismert.

A dörzsölt amerikai 14 pont fölötti átlaggal tolja eddig a bajnokságot, erre akár még legyinteni is lehetne. Viszont kiszór a farzsebből nyolc gólpasszt is minden meccsen, vagyis további 16-18 zalaegerszegi pontban közreműködik igen erőteljesen. Első számú célpontja honfitársa, Reginald Johnson, akinek 19,3-as pontátlaga van, ennél pedig senki sem tud jobbat a ligában. A ZTE külső sorát acélozza még az ugyancsak amerikai Dirk Williams, míg a gyűrű alatt Andrij Agafonov tüsténkedik. Az ukrán medve ugyan nem zsákolja szét a gyűrűt, ellenben kiválóan fog pozíciót, és a rajta esett sérelmekért is bosszút áll. Lévén 80 százalék feletti büntetőző, ami egy centertől csettintést érdemlő mutató.

Agafonov kordában tartása elsősorban Morant dolga lesz, a szolnoki centernek el is kél majd a kisemberek segítsége, ugyanis Juhos Levente még mindig nem állhat sorompóba. A héten ugyan már elkezdett a csapattal együtt mocorogni, de az öt-öt elleni játékban még orvosi rendelvényre nem vehet részt. Kovács Péternek apróbb sérülése van, de az Olajbányász csapatkapitányát nem olyan fából faragták, hogy ilyesmi visszatartsa a részvételtől. Taiwo Samuel és Pallai Tamás viszont már maga mögött hagyta apróbb nyavalyáját, így újra ifjonti tűzzel van megtámogatva a szolnoki csapat.