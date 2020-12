Acsay Attila az Olajbányász dicső éveit foglalta kötetbe

A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub elmúlt tíz esztendejéről szól az Arany évtized című könyv, amit kedden délelőtt mutattak be a megyeszékhelyen, hol másutt, mint a Tiszaligetben található Szurkolói Klubban.

Lehet mondani, hogy a Szolnoki Olaj a régió egyik legnépszerűbb és legeredményesebb klubja.

Nyolc-nyolc bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet szereztek a piros-feketék fennállásuk során.

Az első bajnoki címet 1991-ben, a másodikat 2007-ben, a kupagyőzelmeket 2002-ben és 2007-ben könyvelhették el, ezt az időszakot és azt megelőző fél évszázadot ölelte át a 2009-ben megjelent Csak az Olaj című könyv, amelynek Acsay Attila volt a szerzője. Most pedig megszületett a könyv „kistestvére”, az Arany évtized című kötet, amely a 2009–2019. közötti időszakot foglalja össze.

Mondhatnánk, könnyű dolga volt a szerzőnek, hiszen az utóbb emlegetett egy évtizedben sikert sikerre halmozott az Olaj kosárcsapata. A hat-hat bajnoki cím és kupagyőzelem mellett az európai kupaporondon is letették a névjegyüket a szolnoki kosarasok, hiszen két alkalommal is bejutottak a EuroChallenge-kupa négyes döntőjébe. Ha belegondolunk, hogy ebben a tíz esztendőben több mint hatszáz mérkőzést játszott a csapat, mindezek tudatában már nem volt olyan egyszerű dolga a könyv írójának.

Acsay Attiláról azt kell tudni, hogy 1959-ben egyik alapítója volt a klubnak. Játékosként, trénerként és ügyvezető elnökként évtizedeken át ténykedett a klubnál. Továbbra sem szakadt el a kosárlabdától, hiszen a MÁV SE férficsapatánál edzősködik.

– Az első könyv megírása után nem gondoltam, hogy lesz késztetésem egy újabb könyv megírására – mondta Acsay Attila.

– A szurkolóktól azonban nagyon sok biztatást kaptam, hogy igény van a csapatról szóló újabb kiadványra. Ráadásul olyan eredményeket produkált az Olaj gárdája, amelyeket érdemes megörökíteni az utókornak. A biztató szavak mellett az Olaj KK vezetői – élén dr. Nyerges Zsolttal és Tóth Zoltánnal – és sokan mások, köztük az Új Néplap munkatársai is nagyon sokat segítettek, hogy megjelenhessen a könyv. Most annak örülök, hogy kész a mű, azt már nem ígérem, hogy lesz majd harmadik kiadás is. Abban viszont bízom, hogy a csapat a következő években is olyan jól fog szerepelni, mint tette azt az elmúlt évtizedben.

Az eseményen ott volt Tóth Zoltán, az Olaj KK ügyvezető igazgatója, aki maga is tagja volt a 91-es bajnokcsapatnak. Később fiai, Viktor és Zoltán is játszottak a piros-feketék aranyérmet szerző együtteseiben. Tóth Zoltán irányítása alatt hét bajnoki és nyolc kupagyőzelmet könyvelhetett el a patinás egyesület.

Az ügyvezető igazgató nem felejtette el méltatni az elnök, dr. Nyerges Zsolt több mint két évtizedes munkáját. Természetesen beszélt a klub saját nevelésű edzőjéről, Pór Péterről is, aki mint tudjuk, a minikorosztálynál kezdte a szakmai munkát, végigjárva a szamárlétrát, a felnőtteknél lett vezetőedző, három-három bajnoki cím és kupagyőzelem jelezte, hogy nála is jó kezekben volt a szakmai munka. Ma az Olajbányász szakmai igazgatója, a válogatott egyik edzője.

Tóth Zoltán a játékosok közül az egykori csapatkapitány, Bá­der Márton szerepét emelte ki, aki Pór Péterrel egyetemben eljött a tegnapi rendezvényre. Báder Marci szerepéről, tudásáról annyit, hogy olyan elismerést kapott 2015 nyarán, amit Szolnokon még senki, visszavonultatták a legendás center 14-es mezét.

Erről és a klub elmúlt tíz esztendejének történéseiről olvashatnak az Arany évtized című könyvben.