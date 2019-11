Ádám Atinak ajánlja fel a meccs bevételét a Szolnoki Dózsa

A Dózsa–Fradi hallatán a sportbarátok képzeletükben angyalok kórusának énekét hallják, bikaviadalok izgatottságát érzik és unokabosszantó történeteket mesélnek a régi nagy meccsek régi nagy játékosainak trükkjeiről.

Kisebb hangerővel, de igaz lehet ez a magyar vízilabdára is, hiszen a közelmúlt (Szolnoki Dózsa) és a jelen (Ferencváros) legnagyobbja ereszkedik medencébe ma délután.

Alaposan beletenyerelt a lecsóba a szolnoki pólócsapat. Volt ugye egy BL-meccs idegenben a Barce­loneta ellen, majd egy itthon az Olympiakosszal. A sormintát pedig a holnap délutáni, Fradi elleni vízi parádé zárja le. Veretes sorozat, szó se róla.

A Ferencváros kétségek mindennemű mellőzésével a földgolyóbis legjobbja a nedves labda szakmájában. A zöld-fehérek egy éve mindent visznek, mint a piros hetes: bajnok, kupagyőztes, szuperkupa- győztes a honi habokban, de Európában sem akad párja: BL-címvédő, Marseille-ben pedig idén is megnyerte az Európai Szuperkupát. Az ilyesmit a foci nyelvére úgy fordíthatnánk le, hogy a Liverpool, a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus együttvéve.

Ha valaki a Fradi-pólósok edzésén amúgy csukott szemmel bedob egy labdát a medencébe, nagy valószínűséggel a szakma egyik világnagyságát találja el. Vogel Somától Varga Dénesen át Vámos Mártonig, hogy a parton sétálgató, olykor-olykor sztentori hangját a légtérbe eresztő Varga Zsoltról most ne is essék szó. Ezzel a tengeri, illetve tengerek feletti haderővel kell felvennie a versenyt a Szolnoki Dózsának.

– Dolgos napok vannak a hátunk mögött. A hét elején főleg a fizikális felkészülésre helyeztük a hangsúlyt, ezt követően kezdtünk el taktikázni és felkészülni a Ferencvárosból – tartott rögtönzött élménybeszámolót Várnai Kristóf, a Dózsa bekkje a klub hivatalos Facebook-oldalán.

– Mindenki tudja, hogy hazai és nemzetközi porondon is a Fradi a legnagyobb esélyes a végső győzelemre. Ezzel a tudattal látjuk őket vendégül. De mi inkább saját magunkkal szeretnénk törődni és a saját játékunkra koncentrálni, akkor akár egy jó eredményre is képesek lehetünk. Reméljük, hogy minél több néző előtt tehetjük mindezt. Nekünk is szükségünk lesz a buzdítása, illetve Ati miatt is szeretnénk, ha minél többen lennének a lelátón.

Mert ugyan az A csoport rangadóján minden (is) a Ferencváros mellett szól, a ma délután negyed hatkor kezdődő mérkőzés a jótékonyság miatt is telt házat érdemelne. A szolnoki klub ugyanis úgy döntött, hogy a mai meccs teljes bevételét Ádám Attila gyógykezelésére ajánlja fel. A város több pontján lehet látni kupakgyűjtő szíveket, amelyekről egy bájos kisfiú mosolyog a járókelőkre. Ati bélelzáródással született, néhány napos korában megműtötték.

Úgy tűnt, hogy minden rendben van vele, de öt hónapos korában rosszul lett. Újabb komoly műtét következett, majd kevés híján bekövetkezett a tragédia. A legényke szíve vérmérgezés miatt nyolc percre leállt. A gondos ápolásnak és az őt körülvevő szeretetnek köszönhetően fejlődik, de még így is elmarad kortársaitól. Mindez azonban elképesztően nagy lelki és anyagi terhet ró családjára.

A közösségi oldalakon már folyik adománygyűjtés Ati megsegítésére, ehhez csatlakoztak most a pingpongasztalhátú vízipólósok is. Így az Aréna bejáratánál elhelyezett urnákba bárki beteheti azt az összeget, amellyel hozzásegíti Atit a mihamarabbi gyógyu­láshoz.

A pólócsemege 17.15-kor kezdődik a Vízilabda Arénában. A szokatlan kezdés oka részint az M4 Sport élő közvetítése, részint pedig az, hogy így bárki meg tudja nézni a helyszínen a 19.00-kor kezdődő Szolnoki Olajbányász–Sopron kosármeccset is. A várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel az Aréna pénztára már 15.30-kor kinyit.