Alakul a Szolnoki MÁV játékoskerete

Kezd kialakulni a másodosztályban szereplő Szolnoki MÁV kerete, több játékos érkezése biztossá vált az elmúlt napokban.

Alig több mint két hét múlva kezdődik a bajnokság, augusztus 1-jén beindul az NB II. pontvadászata, amikor a Tisza-parti gárda a Szentlőrincet fogadja 19 órától. Bár már lassan a hajrához ér a felkészülés, hivatalosan eddig még nem lehetett tudni, kik érkeznek a távozó játékosok helyére. Utóbbiak száma egyébként nyolcra nőtt – bővebben keretesünkben –, hírportálunk információi szerint ugyanis Tóth Benjamin Nagykátán folytatja pályafutását.

Visszatérve az érkezőkre: hat futballista Szolnokra igazolása immár biztosra vehető. Az MLSZ adatbankja alapján öt labdarúgóról tudunk, akik többsége ráadásul már játszott kék-fehér színekben.

Papp Szilárd négy év után tavaly nyáron Nagykanizsára igazolt a harmadosztályba, most azonban visszatér a rutinos, 29 éves belső védő. Tö­mös­vári Bálint a Szanda Focisuliban kezdett el futballozni, majd három és fél évet töltött el a MÁV utánpótlásában, akkor vitte el a Budapest Honvéd. A 23 esztendős támadó az NB I.-ben is bemutatkozott, majd több kölcsönjáték után az előző évadot Siófokon töltötte. Lakatos Csaba számára sem ismeretlen a szolnoki közeg, hiszen a 2017–18-as idényben itt szerepelt. A még mindig csak 23 éves védő azóta megjárta a Budafokot, a Vasast, a Kisvárdát és a Kaposvárt is.

Természetesen van olyan, aki először szerepel majd a Tisza partján. A DVSC-től kölcsönben érkezik a kapuba Kovács Péter, a 21 esztendős hálóőr az előző másfél évet Budaörsön töltötte, ahol 33 másodosztályú bajnokin lépett pályára. Sipos Zoltán nála is egy évvel fiatalabb, az utánpótlás-válogatott középpályás Hódmezővásárhelyen, majd a Puskás Akadémiánál nevelkedett, ezután Csákvárra és Paksra vezetett az útja – utóbbi állomáshelyén az élvonalban is szóhoz jutott. Legutóbb az ETO-ban játszott, de az első csapatnál nem igazán számítottak rá, január óta mindössze három NB II.-es mérkőzésen szállt be csereként.

Mellettük, hatodikként Molnár Róbert érkezése vehető készpénznek, ugyanis a játékos előző klubja, a Szentlőrinc beszámolt róla, hogy a futballista Szolnokon folytatja pályafutását. A 30 éves hátvéd a 2017–18-as szezonban erősítette a szolnoki kék-fehéreket, majd két soroksári idényt követően szerződött a Baranya megyei alakulathoz, ahol szintén alapembernek számított.

Tehát a távozók hagyta űrt több poszton is sikerült már betölteni, ráadásul várhatóan további labdarúgókkal is meg tud majd egyezni a Tisza-parti klub. Edzőmérkőzésen pedig lehetőségük is nyílik bizonyítani a próbázó játékosoknak, legközelebb szombaton 16 órától, ugyanis ekkor majd a szlovák másodosztályú FC Košice ellen lép pályára a MÁV a Tiszaligetben.