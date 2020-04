Az egykori Olaj-játékos, Ivosev nemzeti mezt váltott

Mint tudjuk, a világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt a magyar kosárlabdában is megállt az élet, három hete fújták le a bajnoki szezont, férfiválogatottunk pedig legközelebb majd novemberben játszik Eb-selejtezőket.

Most azt hallottuk, hogy a legfiatalabb olimpiai sportágban, a 3×3-as szakágban is felfüggesztették a kvalifikációs versenyeket. Ezért férfi- és hölgyválogatottunk is majd egy későbbi időpontban szerepelhet az olimpiai selejtezőn, amelynek ugyancsak Budapest lesz az egyik helyszíne.

Azt még nem tudjuk, hogy mikor lehet megrendezni a selejtezőtornákat, az viszont biztos, csapatunk egyik alapembere, Ivosev Tamás a továbbiakban nem fog a magyar színekért játszani. Egyébiránt a szerb–magyar kettős állampolgárságú, 30 esztendős, 204 cm magas kosárlabdázó nem ismeretlen Szolnokon, hiszen szerepelt az Olaj KK 2014-ben bajnok és kupagyőztes csapatában is. Előtte a szombathelyi Falcóban, később pedig Kecskeméten és Debrecenben is pattogtatott. A játékos már több fórumon is elmondta, álma, hogy olimpiai bajnok legyen, úgy érzi, hogy minderre Szerbiával több esélye van, mint a magyarokkal.

– Többet már nem játszom a magyar válogatottban, így sajnos az elhalasztott budapesti olimpiai pótselejtezőn sem szerepelhetek – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Ivosev Tamás.

– Ettől függetlenül nagyon szomorú vagyok, hogy leállították a 3×3-as versenysorozatokat. Amennyire én tudom, ha minden rendben lesz, az első tornákat várhatóan augusztus közepén rendezik.