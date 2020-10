Az élmezőnyben versenyez egy újszászi sportoló

Farkas Lilla sokoldalú sportoló, hiszen lábtoll-labdában vb-bronzérmes, emellett duatlonban és triatlonban is a magyar amatőr élmezőnyhöz tartozik. A 21 éves újszászi hölggyel az idei évadról beszélgettünk.

A tavaszi és a nyári leállást követően a triatlon és a duatlon őszi hazai seregszemléin már rajthoz állt Farkas Lilla, méghozzá az abonyi Fergeteg Triatlon SE színeiben. Edzője az a Medveczky Edit, aki a magyar triatlonozás őskorában évekig újszászi színekben remekelt.

– Triatlonban két rövidtávú versenyen (1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás, 10 kilométer futás) indultam Tatán, illetve Balatonkenesén – mondta Lilla.

– A tatai viadal rövidtávú országos bajnokság és egyben egyetemi-főiskolai országos bajnokság is volt, ahol korosztályomban ezüstérmet szereztem. Az utóbbi megméretésen a Budapesti Corvinus Egyetem színeiben egyéniben harmadik, csapatban pedig második helyen zártam. A balatonkenesei versenyen kilencedikként jöttem ki a vízből, viszont nagyon jól sikerült a kerékpározás, ugyanis 32 kilométernél az élre álltam, majd futásban megtartottam az előnyömet, és elsőként haladtam át a célvonalon.

Lilla elmondta, hogy négy sprinttávú triatlont (0,75 kilométer úszás, 20 kilométer kerékpározás, 5 kilométer futás) teljesített. Kaposváron, Lengyeltótiban, Baján és Fadd-Dom­boriban is rajthoz állt. Bár neki nem ez a táv az erőssége, a ranglista szempontjából sok értékes helyezést és ezzel együtt pontokat is begyűjtött. Sőt, még a tereptriatlon ob-t is bevállalta Balassagyarmaton, ahol bronzérmet szerzett.

A pandémia természetesen hatással volt a duatlonra is. A hagyományosan tavasszal induló megméretéseket nem tudták megrendezni a szokott időben, így azokat őszre halasztották, amikor a versenyzők rendszerint már a pihenőt szokták tölteni. Ajkán a rövidtávú duatlon országos és egyben egyetemi bajnokságon (10 kilométer futás, 40 kilométer kerékpározás, 5 kilométer futás) sokáig az élbolyban haladva a harmadik helyet szerezte meg. A veresegyházi sprinttávú (5 kilométer futás, 20 kilométer kerékpározás, 2,5 kilométer futás) ranglistaversenyen a második, a balatonboglári országos bajnokságon pedig a negyedik helyen végzett, csupán néhány másodperc választotta el a bronzéremtől.

Farkas Lilla (világoskék pólóban) harmadik lett az ajkai rövidtávú duatlon ob-n Beküldött fotó

– Azt gondolom, eredményes évet zártam, hiszen mind a triatlon, mind a duatlon amatőr ranglistán a második helyet szereztem meg a 18–24 éves korosztályban – folytatta Lilla, aki az elmúlt napokat Demjénben, csapatépítő edzőtáborban töltötte.

– Azt tervezem, hogy középtávon (1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás, 21 kilométer futás) is kipróbálom magam. Nagyon várom azt is, hogy a lábtoll-labdázás is életre keljen, és végre elinduljanak a versenyek.