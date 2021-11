Az előző szezon hatodik helyezettje és az újonc is előre szeretne lépni

Két ellentétes közelmúltú, mégis egészen hasonlóan szereplő csapat, a Jászárokszállás és a Tiszapüspöki találkozik egymással a megyei első osztály 12. fordulójában, s bízik az előrelépésben.

Szombat, 13.30

JVSE-Rosenberger (13.)–Tiszapüspöki (14.)

Más utat járt be a két csapat az elmúlt időszakban. A JVSE az előző idényben kifejezetten jól szerepelt, a hatodik helyen végzett, ráadásul a nyáron egyben tartotta keretét, így meglepetésnek számít, hogy ebben az évadban ennyire nem jönnek az eredmények. Ugyan egy szűk hónapja sikerült meglepniük idegenben a Mezőtúrt – s nyerni 2–1-re –, azóta viszont két vereséget gyűjtött be a jászsági gárda, ráadásul mindezt úgy, hogy be sem talált ellenfelei hálójába. A gólszerzéssel egyébként is hadilábon áll a csapat, a mezőnyben a legkevesebb találatot érte el, tíz mérkőzésen mindössze hetet, s ezen mindenképp javítania kell, ha előrébb akar lépni.

A Tiszapüspöki ugyebár az előző szezonban megnyerte a megyei másodosztályt, így újoncként vágott neki az új idénynek. Kezdetben beleszaladt egy-két nagy pofonba a csapat, de azóta összekapta magát, és azért már a pontok is gyűlnek. Az elmúlt egy hónapban hat pontot szereztek, legyőzték a Szajolt és a Mezőtúrt is, a Tószegtől és a Kisújszállástól pedig csupán 3–2-re kaptak ki, azaz alaposan megnehezítették a két dobogóért küzdő egylet dolgát.

A forma tehát a vendégek mellett szól, akik leginkább a gólgyártásban jeleskednek, a védekezésük kevésbé stabil. Erre oda kell majd figyelniük, mert ha a hazaiak megszerzik a vezetést, sokkal nehezebb dolguk lehet a püspökieknek. Ráadásul azt is észben kell tartani, hogy ez mindkét fél számára nagy lehetőség a győzelemre, amellyel ráadásul előre is lehet lépni a tabellán. Nem mellesleg le lehet szakítani a sereghajtó Kunszentmártont, amely ebben a körben aligha szerez pontot az éllovas Karcag ellen. Persze hosszú még a szezon, és az őszi idényből is van még hátra néhány forduló, de a téli szünetben elfoglalt helyezést ezen a szombati napon lehet megalapozni.

Mesterszemmel

Papp Tamás, a Jászárokszállás edzője: – Sajnos nem úgy alakul az őszünk, ahogy vártuk, és ebben vastagon benne van a nem megfelelő edzéslátogatottság és hozzáállás. Rendkívül kevés gólt rúgunk, és emellett a védekezésünkbe is csúsznak hibák, de leginkább a helyzetkialakításon és -kihasználáson kell sokat javítanunk. Próbáltuk feltérképezni a Tiszapüspökit, amely sok szoros meccset játszik, látszik, hogy összeálltak a szezon elejéhez képest. Számos hiányzónk lesz sérülés és betegség miatt, de akkor is meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, az sem baj, ha csúnya játékkal.

Lukács Kálmán, a Tiszapüspöki edzője: – Ha a szerencse mellénk állt volna az ősszel, akár benne lehetnénk az első hatban is. Probléma így sincsen, mivel az a célunk az ősz folyamán, hogy megismerjük a mezőnyt, s így tavasszal már jobban szerepeljünk, kiharcolva a biztos bennmaradást. Az edzésekkel némileg bajban vagyunk, ráadásul sok a sérültünk és eltiltottunk is, ennek ellenére úgy gondolom, győzelmi esélyekkel lépünk pályára a Jászárokszállás ellen. Mi nem állunk be védekezni, mivel a támadófutballban hiszek, s így ezúttal is nyerni szeretnénk.

További párosítások

Szombat: Mezőtúr–Tiszaföldvár, Tószeg–Kunhegyes (zárt kapuk mögött), Martfű–Jászfényszaru, Kunszentmárton–Karcag, 13.30.

Vasárnap: Kisújszállás–Rákóczifalva, Szajol–Újszász, 13.30.

Szabadnapos: Jánoshida.