Az első bajnokiját játszó Tiszaföldvárhoz az Újszász érkezik

Első mérkőzését játssza az idei szezonban a Tiszaföldvár a megyei első osztályban, vendége az Újszász lesz, amely döntetlennel kezdett a bajnokságban.

Tiszaföldvár–Újszász, vasárnap, 17.00

A földvári csapat már tavaly is sötét lónak számított, így aztán sokat vártak tőle, azonban az előző szezonban mindezt nem sikerült megmutatnia. Idén hasonló a helyzet, a keret pedig alaposan átalakult, viszont a kupaszereplésből úgy tűnik, jó úton halad a gárda. Újszászon viszont nem voltak nagy változások, így továbbra is a felsőház lehet a cél. A két csapat legutóbb március elején, nem sokkal a bajnokság lefújása előtt találkozott egymással, akkor 0–0-ra végeztek a felek.

Mesterszemmel

Rétes Pál, a Tiszaföldvár edzője: – Az eltervezett munkát elvégeztük a felkészülés során, hiányérzetem inkább abban lehet, hogy folyamatosan formálódott a csapatunk, többen menet közben csatlakoztak, így nem igazán derült ki, hol tartunk, és valószínűleg még lesz változás a keretben. A felkészülési programba illesztettük be a Magyar Kupát, de persze komolyan álltunk hozzá, és nagyon örülünk, hogy sikerült kivívni a főtáblára jutást. A bajnokságban szeretnénk a tabella első harmadában végezni, így az Újszász ellen győzelemmel szeretnénk rajtolni. Télen döntetlent játszottunk velük egy jó mérkőzésen, most is hasonló összecsapást várok, viszont a három pontot itthon akarjuk tartani.

Mérész Zoltán, az Újszász edzője: – Borzasztó amatőr szintű felkészülésen vagyunk túl, a múlt héten volt először együtt a teljes csapat. A célkitűzésünk egyébként az öt–nyolcadik hely egyikén végezni, de ha komolyabban állnak hozzá a fiúk, akkor elképzelhető, hogy ebből több is kijöhet. A Tiszaföldvár erősödött a nyáron, így aztán nem mi vagyunk az esélyesek. Nyomás nélkül léphetünk pályára, nincs veszítenivalónk ellenük, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem nyerni szeretnénk az otthonukban.

További párosítások:

Szombat: Mezőtúr–Martfű, 17.00

Vasárnap: Karcag–Kunhegyes, Fegyvernek–Kunszentmárton, Jászfényszaru–Törökszentmiklós, Jánoshida–Szajol, Kisújszállás–Jászárokszállás, 17.00

Szabadnapos: Tószeg