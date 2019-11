Az esztendő utolsó hazai tétmeccsét játssza szerda este a Szolnok

A 8. forduló találkozóit rendezik az OB I.-es bajnokságban. Az A csoportban második helyen tanyázó Szolnoki Dózsa a PVSK legénységét szerda este hat órakor fogadja a Vízilabda Arénában.

Tulajdonképpen most kezdődik az alapszakasz második köre. A felek a rajton találkoztak, a baranyai fővárosban a mieink 12–9-re nyertek. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a Dózsa hétből hat mérkőzést nyert meg. Sajnos a Fradi elleni összecsapásuk nem sikerült a szolnokiaknak, de második helyüket nem fenyegeti veszély.

Zsivko Gocics, a Szolnok vezetőedzője azt mondta a folytatásról:

– Újabb fontos meccsek várnak ránk, hiszen előbb a Pécs lesz a vendégünk, majd pénteken Szegeden szerepelünk – kezdte a szakember. – A hónap elején hullámvölgybe kerültünk, azon dolgozunk, hogy kilábaljunk ebből. A legutóbbi BL-meccsünk után is keményen dolgoztunk, fizikailag rendben vagyunk. Most már a taktikai felkészítés és a játék kapja a főszerepet. Sajnos a dobhártyájával bajlódó Radomir Drasovicsra még mindig nem számíthatunk. A többiek játékra készek, a Pécs otthonában három góllal nyertünk, szerdán este is győzelmet várunk.

Egyébiránt ez lesz a szolnoki csapat utolsó hazai meccse a 2019-es esztendőben. Mint Gocics edző is mondta, pénteken Szegeden játszanak, majd két idegenbeli BL-mérkőzés (december 3.: Dubrovnik, de­cember 13.: Berlin), közben december 7–8-án a Magyar Kupa budapesti négyes döntője is szerepel a programjukban.

A 8. forduló programja

A csoport: FTC-Telekom–Szeged VE (tegnap lapzártánk után ért véget). 18.00: Szolnoki Dózsa–PVSK, 19.15: Debrecen–UVSE, 19.30: Miskolc–Tatabánya.

Az állás: 1. FTC 21 pont, 2. Szolnok 18, 3. Miskolc 12, 4. UVSE 10, 5. Pécs 10, 6. Szeged 6, 7. Debrecen 3, 8. Tatabánya 0 pont.

B csoport, 18.30: ZF-Eger–Metalcom Szentes, 19.30: A-Híd OSC-Újbuda–VasasPlaket, 19.30: Budapesti Honvéd SE–Kaposvári VK, 20.00: BVSC-Zugló–AVUS Szombathely.

Az állás: 1. OSC 21 pont, 2. Eger 16, 3. Honvéd 12, 4. BVSC 9, 5. Vasas 8, 6. Szentes 7, 7. Kaposvár 7, 8. Szombathely 1 pont.