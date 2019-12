Az év férfi asztaliteniszezőjének választották Szudi Ádámot

A szolnoki Jászkun Volán saját nevelésű, huszonhárom éves sportolóját, Szudi Ádámot másodszor választották meg az év asztaliteniszezőjének hazánkban.

Márciusban egyéni magyar bajnok lett, vegyes párosban pedig minden esélye megvan, hogy olimpiai kvótát szerezzen. Vele beszélgettünk a közelmúlt eseményeiről és a jövő évi terveiről.

– Jászkun Volán-játékosként szerzett országos bajnoki címet, mennyiben volt ez más, mint a két évvel korábbi diadal?

– Egy tavalyi elnökségi határozat értelmében 2019-től minden külföldi csapatban játszó asztaliteniszező választhat, hogy melyik olyan magyar egyesületet képviselje a hazai versenyeken, ahol játszott utánpótláskorában. Ez az én esetemben teljesen egyértelmű volt, hiszen a Jászkun Volán SC-ben kezdtem pályafutásomat, és tizennyolc éves koromig itt játszottam, innen szerződtem Németországba. Külön öröm volt tehát számomra, hogy a második felnőtt magyar bajnoki címet már volános színekben szereztem meg. Az elmúlt években is remek kapcsolatot ápoltam korábbi csapattársaimmal, kölcsönösen számíthattunk egymásra.

– Jelen pillanatban az elsődleges célja az olimpiai kvóta megszerzése. Hol tart most a kvalifikáció a vegyes páros tekintetében?

– Tavaly ősszel kezdtünk együtt versenyezni Pergel Szandival, és rögtön jó eredményeink voltak. Kiválóan alkalmazkodunk a másik játékához. Idén januárban a budapesti World Touron elért második helyezést követően pedig biztossá vált, hogy lesz jövője a párosnak, és az olimpiai kvóta megszerzése a cél. Sok időnk nincsen gyakorolni, hiszen az időm jelentős részét Németországban töltöm, Szandi pedig Budapesten készül. A kommunikáció viszont nagyon jól működik közöttünk, megbeszéljük, hogy az adott helyzetben mi lenne a legjobb megoldás. Az évközi kiemelt versenyeken elért eredményeink alapján bejutottunk a világsorozat nyolc legjobb párosa közé, ezáltal egy mérkőzésre kerültünk az olimpiai kvótától. A kínai világdöntő negyeddöntőjében a tajvaniaktól azonban kikaptunk, így a jövő esztendő első felében kell kiharcolnunk a kvalifikációt. A három kiemelt kategóriás verseny döntőse szerez majd kvótát, illetve minden bizonnyal a júniusi világranglistáról is ki lehet majd jutni, ahol most a 11. helyen állunk.

– Nem csak vegyes párosban küzd az ötkarikás részvételért, milyen megméretések állnak ön előtt az elkövetkező időszakban?

– Jelenleg is a januári, portugáliai olimpiai kvalifikációs csapatversenyre készülünk. Kilenc ország jut ki Tokióba, amely révén egy nemzet három kvótához jut, ketten pedig egyéniben is szerepelhetnek majd a jövő év legfontosabb viadalán. Roppant nehéz lesz a harminchat tagú mezőnyből a kilenc közé kerülni, ez függ nagyban a sorsolástól is. Egyéniben rendeznek majd tavasszal európai és világselejtezőt, ahol elérhetjük célunkat.

– Hogy érzi magát Németországban, mire helyezik a hangsúlyt a felkészülésnél?

– Ochsenhausenben edzek immár hatodik éve, Európa legjobb felnőtt- és juniorjátékosaival. Úgy érzem, jó úton járok, itt maximálisan tudok a pingpongra összpontosítani. Ebben az évben a vegyes párost helyeztem előtérbe, emiatt az egyéni versenyeimet nem tudtam megfelelően menedzselni, illetve gyakran kaptam már a selejtező első, második fordulójában kínai ellenfelet. Nyáron arattam értékes győzelmeket top 100-as játékosok ellen, ősszel sajnos kevésbé ment jól, de év végére visszataláltam a helyes útra.