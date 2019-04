Az Olaj örül az értékes győzelemnek

A címvédő Olaj legyőzte a listavezető Körmend csapatát a középszakasz ötödik fordulójában. Ellenben nem sikerült a jászberényi csapat pécsi vendégjátéka, amely sima vereséget szenvedett a PVSK otthonában.

Az Olajnál jó hír, hogy a sérülésükből gyó­gyuló játékosok közül Kovács Péter már a többiekkel edzhet, sőt, már nevezve is volt a Körmend ellen. Benke Szilárd varratszedés előtt áll, ha minden jól megy, három hét múlva harcképes lesz a válogatott bedobó.

A Rába-partiak 11 (!) megnyert találkozójukat követően vendégeskedtek a Tiszaligetben. Az első negyed tapogatozó játéka után nagyobb sebességre kapcsolt az Olaj, Vojvoda Dávid szórta a triplákat, mellette Nikola Malesevics is jól dobott a meccsen.

A folytatásban már 13 ponttal is meglógtak ellenfelüktől a hazaiak, a vendégek azonban rendre felzárkóztak. A hajrá óriási izgalmakat hozott, a Körmend négy pontra is megközelítette az Olajat, amikor Rudner Gábor triplát szórt, majd Vojvoda közelije is beesett, innen már nem volt visszaút a vasiak számára.

– Nagyszerű és egyben nagyon fontos győzelem volt a mai, mert az utóbbi mérkőzéseken nem játszottunk jó ritmusban – mondta a szezoncsúcsot produkáló, 35 pontot dobó Vojvoda Dávid.

– Most tartalékos csapattal is le tudtunk győzni egy nagyon jó körmendi csapatot. Amit gyakoroltunk, a vendégek védekezésének a megbontását, az sokszor sikerült számunkra. Jót tesz a lelkünknek a siker, meg az, hogy most lesz egy hét pihenőnk.

Az Olaj edzője, Dragan Alekszics szerint:

– Az első dolog, ami a győzelmünk záloga volt, hogy koncentráltan és több energiával játszottunk, mint a Körmend. Amikor a vendégcsapat támadásban nagyobb nyomást helyezett ránk, akkor is tudtunk váltani. Örülünk az értékes győzelemnek.

SZOLNOKI OLAJ KK – EGIS KÖRMEND 88–84

(19–20, 31–23, 18–15, 20–26)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1050 néző. V.: Győrffy, Tőzsér, Nagy V.

SZOLNOK: VOJVODA 35/21, Frank 3, MALASEVICS 17/9, N. Milosevics 8, Andric 9. Csere: AIRINGTON 6, Rudner 3/3, Tóth Á. 7. Edző: Dragan Alekszics.

KÖRMEND: BRADFORD 15/12, Price 17/3, Németh Á. 7/3, Hammonds 6/6, Delas 7. Csere: THAMES 16/3, Csorvási 2, FERENCZ 14/12. Edző: Matthias Zollner.

A berényiek soraiból a már hetek óta sérült Orlando Coleman mellett Damier Pitts és Cseh György is hiányzott. A PVSK pedig már az első negyedben eldöntötte a tét nélküli meccs sorsát, valószínű, hogy a JKSE, valamint a PVSK pozíciója sem fog változni a középszakasz végén.

PVSK-VEOLIA–JP AUTO-JKSE 77–56

(23–9, 18–14, 22–17, 14–16)

PÉCS: Pongó Máté 11/6, TAYLOR 16/3, CSIRICS 12/6, BUDIMIR 18, Horti B. 5/3. Csere: DEMETER 6, Wright 6, Bíró, Berkics 3/3, Popgyákunik. Edző: Csirke Ferenc

JÁSZBERÉNY: Ruják B. 2, Brbaklics 9/9, Rakics 2, ALEKSZANDROV 15, PANTELICS 17/3. Csere: Kerpel-Fronius 7/3, Czirbus 4, Fekete. Edző: Nikola Lazics