Az olimpia előtt még Szolnokon készülnek a kajak-kenusok

Néhány nappal a Tokióba utazás előtt jó hangulatban, reményekkel telve fogadták az újságírókat az olimpiára készülő kajak-kenu válogatott tagjai a szolnoki edzőtáborban.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

A sajtónap reggelén voltak, akik éppen vízre szálltak, mások pedig az edzésadagot teljesítve már a hajókból szálltak ki a Holt-Tiszai Vízisport-telepen. Amíg a versenyzők a fotózáshoz és az interjúkra készültek, Schmidt Gábor, a szövetség elnöke az MTI-nek elmondta, bár négy olimpián már részt vett, de elnökként először lesz jelen a játékokon.

– Bizakodó vagyok, jó állapotban vannak olimpikonjaink. Ezt egyrészt saját tapasztalatból mondom, mert többször láttam őket edzéseken, másrészt Hüttner Csaba szövetségi kapitány is arról számolt be nekem, hogy jó időket eveznek a versenyzők – mondta, majd azzal folytatta, hogy most már a vezetőkön a sor, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek a sportolóknak. Boros Gergely szakmai igazgató már Tokióban van a hajókkal, előkészíti a terepet. A legfőbb feladat annak a megszervezése, hogy a Tokióba érkezéskor minden rendben legyen.

– Tokióból elég hosszú várakozás után tudunk majd továbbutazni Takamacuba, és már beszéltem Vékássy Bálint MOB-főtitkárral, hogy kapjunk egy külön termet a repülőtéren, ahol kényelmesen eltölthetjük az időt. Jó kapcsolatban vagyunk az evezősökkel is, tőlük a széljárásról kértem információt – folytatta Schmidt Gábor, aki nem titkolta, meglepődött a japán szervezőbizottság ügyvezetőjének azon a kijelentésén, hogy akár el lehet törölni a játékokat. – Felelős vezető ilyet nem mondhat. Mi úgy gondoljuk és úgy készültünk, hogy lesz olimpia.

Bodonyi Dóra, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője a kettes és a négyes tagjaként is ott lesz Tokióban az 500 méteres távon. A K–4-es hajóban Kozák Danuta, Csipes Tamara és Kárász Anna lesz a társa. A habokat egyedül Csipes szelte a sajtónap reggelén, Kárász Anna pedig nyilatkozott.

– Hatalmas lendülettel készülök az olimpiára, rég éreztem magam ilyen állapotban. Vágyom a versenyzésre, és érzem a fizikai hátteret, hogy jó lesz. Örülök, hogy újra a négyes tagja lehetek, ütős egység a mienk! – jelentette ki a négyszeres világbajnok kajakos, aki a négyesben és 200 méter egyesben is rajthoz áll Tokióban. A négyes hajó harmadik beülőjében komfortosan érzi magát.

A férfi kajakosoknál egyes és páros 1000 méteren indul a világbajnok Kopasz Bálint.

– Így igazságos, mindenki két-két számot visz. A férfi kajakmezőny erős, lehet, a három szám sok lett volna – vélekedett, és hozzátette, hogy várja az extrém körülményeket, a hátszelet és a nagy hullámokat, mert az fekszik neki. Arról is beszélt, hogy a tokiói időjárást is figyeli, a magas hőmérsékletre az itthoni kánikulában fel lehetett készülni. Úgy véli, a Nádas Bencével alkotott párosa az elmúlt hetekben összeszokott egységgé vált.

– Komfortosan érzem magam hátul, le tudom követni Bence mozgását. Ő meg azt mondta, jól adom alá a hajót – tette hozzá, s elárulta, egyesben az első ötbe várja magát, párosban pedig a döntő a cél.

Evezés, kondizás, focizás volt a programja a Balla Virág, Takács Kincső női kenupárosnak, amely a küldöttség után két nappal, 27-én utazik a japán fővárosba.

– Már kétszer voltunk Tokióban, felmértük, hogy mennyi időre van szükségünk az átálláshoz, és négy nap elég. Egyébként sem nagyon szoktunk edzőtáborozni, egy hét távollét éppen elég – magyarázta Balla Virág, majd elmondta, most már kicsit felszabadultabbak, és inkább minőségi munkát végeznek, a gyorsításra helyezik a hangsúlyt.

Kajak-kenuban először augusztus 2-án rendeznek versenyeket, a K–2 500 méteres számban is ezen a napon lesz először előfutam. K–4 500 méteren pedig négy nappal később kezdi meg szereplését Bodonyi Dóra.