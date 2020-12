Az ország legjobbjai között a berényi karatékák

A kjokusin karate őszi versenyszezonját is alaposan megtépázta a vírushelyzet, összesen két viadalt tudtak megrendezni az elmúlt három hónapban, de a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői mindkettőn a legjobbak között végeztek.

Az Y-os sikerek nem a véletlennek köszönhetők, hiszen szenszei Agócs Tibor a pandémia ellenére is folyamatosan tréningeket diktál a tanítványok számára, miközben a kiemelt versenyzők egyéni képzése is zavartalan. A két ifjú felnőttnek, Kerekes Rékának és Móczó Milánnak jóformán már ellenfelei sincsenek a magyar mezőnyben, annyira kinőtték magukat az Y Házban, és a feltörekvő fiatalok is sorra hozzák az eredményeket a korosztályos versenyekről.

A vírushelyzet átmeneti enyhülése október 3-án még megengedte, hogy Pestszentlőrincen megrendezzék a hagyományos Bushido Kupát. Ez a verseny szolgálta ez évben is a Magyar Karate-szakszövetség (MKSZ) utánpótlás magyar bajnoki címeinek eldöntését is a gyermek-, serdülő-, ifjúsági és ju­ni­or­kor­cso­por­tok­ban. Ennek ellenére Agócs Tibor azzal a felszólítással küldte tatamira a tanítványokat, hogy „nincs különösebb tét, hiszen ennyire hosszú idő két verseny között még sosem telt el.

A lényeg a küzdelmek közben az éles helyzetek újbóli átélése és a nyáron elvégzett munka eredményeinek visszacsatolása”. A viadal végén aztán kiderült, hogy a felkészüléssel igencsak jól állnak a Yakuzák sportolói. A csapat összességében remek képet mutatott, és annak ellenére, hogy a kezdő versenyzők voltak többségben, három-három aranyat, ezüstöt és bronzot is begyűjtöttek az Y-osok.

Csáki Noelnek például ez volt élete második versenye, de nem volt benne semmi megilletődöttség, így ip­po­nok­kal menetelt végig és lett magyar bajnok. Palásti Krisztián szintén comb-KO-val gyűrte le a mezőnyt. Ha­ló­ka Leventének (3. hely) ez volt a legelső megméretése, mégis ip­pon­nal robbant be a küzdelemsorozatba, ami jó előjel a későbbiekre.

Bagó Balázs, Feren­czi Attila és Bá­to­nyi Bendegúz teljesítményéről A­gócs mester úgy vélekedett, hogy átlépték végre önmagukat, és jó összképet mutattak, így lehettek harmadik helyezettek. Mó­czó Márk és Kun István a súlycsoportjukban a legkönnyebbek voltak (–60 kilogrammban indultak úgy, hogy a súlyuk pontosan 50 kilogramm volt), így nekik különösen nehéz dolguk volt, nem tudtak dobogón zárni.

Do­mos Gréta úgy lett ezüstérmes, hogy mestere szerint „magának adta fel a feladatot”, azaz ha jobban koncentrál, tudott volna első helyen is végezni. Volt olyan korcsoport is, ahol csak Y-os versenyzők indultak, így Juhász Zoltán (1. hely) és Cs. Molnár Róbert (2. hely) egymással küzdöttek másik ellenfél híján.

No­theisz Jankát külön is érdemes megemlíteni az Y Ház fiataljai közül, hiszen róla azt is el lehet mondani, hogy ezúttal sem tudták még csak megizzasztani sem az ellenfelei – és ez bizony már évek óta így van. Ez sem véletlen, hiszen Janka nagy erőkkel készült az idei második féléves versenyekre. A fiatal bajnok fokozott erőbevetéssel edzette végig a koronavírus időszakát és az egész nyarat, számára a korcsoportos világbajnokságon való részvétel is nyilvánvaló lenne.

– Janka több modulban fejlődést mutatott az elmúlt időszakban, és felülmúlja eddigi valamennyi utánpótláskorú lány versenyzőnket az életkorát figyelembe véve – mondta szen­szei Agócs Tibor.

A második versenyen is remekeltek

Október végére is jutott még egy nagyszabású verseny a karatéban. Vácon a Hi­no­mo­to Kupát rendezték meg, ahová ugyancsak szép számban adták le nevezéseiket a klubok. A Yakuzák SE/Y Akadémia több mint tíz küzdővel utazott a Duna-parti városba október 31-én, és egyikük sem maradt érem nélkül, a csapat összesen tizenkét medállal tért haza Vácról.

No­theisz Janka már az elején ledarálta valamennyi ellenfelét, mindenkit va­zaa­ri­val vagy ip­pon­nal küldött le a tatamiról. Janka példája ragadós volt, így a többi fiatal sem maradt adós a jó teljesítménnyel. Palásti Krisztián sem talált legyőzőre, Halóka Levente is sorra hozta a küzdelmeit, mellette Ferenci Attila is jó formában menetelt. A mester dicsérete őt is megillette, miként Csáki No­elt, Bagó Balázst, Nagy Á­riszt és Juhász Zoltánt is, de Tre­ba-Kovács Jázmin is magabiztosan hozta az első helyet.

A nagyobbak is jól kihasználták a gyakorlási lehetőséget, Bagyinszky Máté ezüstöt szerzett. A 15 esztendős, nagyon tehetséges és szorgalmas Móczó Márknak a ceglédi Bajor Csaba személyében csak egy ellenfele volt, akivel szemben csak nagyot harcolva, két hosszabbítás után, bírói döntéssel sikerült győznie Márknak.

Bátyja, a most 19 éves Mó­czó Milán a felnőttek között ugyancsak megnyerte a kupát, de úgy, hogy több ellenfele inkább ki sem állt ellene, látva Milán első két mérkőzését. Első küzdőpartnere Bognár Viktor volt. A 22 éves budapesti versenyző beleállt Milán ütéseibe és rúgásaiba, volt benne harci szellem és kezdeményezőkészség is. Ennek ellenére az első három perc után a vezetőbíró kihozta Milánt győztesnek, látva a berényi küzdő fölényét. Móczó második ellenfele Kubinyi Dávid volt a Victoryból. Kubinyi két győzelemmel a háta mögött állt ki Milán ellen úgy, hogy előtte a nála rutinosabb válogatott versenyző, Ludszky Zsolt felett diadalmaskodott ip­pon­nal. Móczó Milánnal szemben azonban nem volt esélye a victorys küzdőnek. Milán a 75. másodpercben gyomor-KO-val küldte padlóra. Másik két ellenfele már nem állt ki Milán ellen, aki így két győztes mérkőzéssel, magabiztosan, kétségtelen erő- és technikai fölénnyel nyerte meg a felnőttek versenyét a 7. Hi­no­mo­to Kupán.

Az Y másik fiatal felnőttje, Kerekes Réka sajnos nem tudta kipróbálni magát küzdelemben, mert a súlycsoportjában benevezett egyedüli ellenfele visszalépett az utolsó pillanatban. Így aztán Réka edzőként debütált, és ő irányította a jászberényi gyerekeket küzdelmeik közben.