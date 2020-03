A legjobbak között játszanak a fiatalok a szolnoki JVSC-ben

Az elmúlt években hazánk egyik meghatározó egyesületévé vált a szolnoki Jászkun Volán SC, amely az utánpótlás területén különösen kimagasló eredményeket ért el. Mostanság is egyre több fiatallal szerettetik meg az asztaliteniszt.

Minderre bizonyságul a klub hat jelenlegi, illetve korábbi versenyzője – Nagypál Csilla, Nagypál Márta, Molnár Csaba, Lukács Richárd, Szudi Ádám, Molnár István Patrik – szerzett serdülő- és ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet vagy dobogós helyezéseket az elmúlt években. A többiekhez hasonlóan a saját nevelésű, huszonnégy éves Szudi Ádámra érdemes külön is kitérni, aki csapatban az osztrák Walter Wels gárdáját erősíti, de egyéniben a Jászkun Volán SC-t képviseli a hazai versenyeken. Tavaly a második egyéni magyar bajnoki címét nyerte meg, és másodszor választották az év férfi asztaliteniszezőjének.

Idén az egyéni mellett a párost a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándorral, míg a vegyes párost Pergel Szandrával nyerte meg. Sőt, Szandrával olimpiai kvótát érő helyen állnak a világranglistán, de a kvalifikációs versenyek törlése és az olimpia elhalasztása miatt biztosat még nem lehet mondani ezzel kapcsolatban. Molnár István Patrik pedig az U21-esek mezőnyében triplázott tavaly a magyar bajnokságon.

– Klubunk elsődleges célja, hogy minél több gyermekkel megismertessük, megszerettessük az asztaliteniszt – kezdte Szöllősi Péter edző.

– Ha ez sikerül, akkor jön a következő lépés, a versenyeztetés. Városi és megyei szinten kezdenek mindannyian, akik ott sikeresek, illetve a hozzáállásuk is megfelelő, később indulhatnak országos ranglistaversenyeken.

A Magyar Asztalitenisz-szövetség (MOATSZ) által elindított utánpótlás-nevelést támogató programoknak is évek óta aktív résztvevője a szolnoki klub. Minderről tudni kell, hogy a legtehetségesebb újonc- és serdülőkorú fiatalok számára regionális módon központi edzéseket és edzőtáborokat szerveznek, melyek elősegítik a fiatalok fejlődését, új impulzusokat kapnak, és közösségépítő szerepe is van. Ezeken az eseményeken is szép számban vettek részt, illetve házigazdái is voltak az egyik összetartásnak.

– Szintén a MOATSZ által életre hívott a „Sport legyen a tiéd”-program is lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a sportággal – folytatta Szöllősi Péter.

– A programban részt vevő szolnoki iskolákból (Kassai úti, Fiumei úti, Széchenyi körúti, Szegő Gábor iskola) folyamatosan érkeznek hozzánk gyermekek. Ettől függetlenül továbbra is várjuk – elsősorban – hét- és nyolcéves fiatalok jelentkezését, ha elmúlik a járvány. Az egyesületi létszám folyamatosan bővül, egyre több gyermek kapcsolódott be a vérkeringésbe március elejéig.

A szakember elmondta továbbá: – Az NB II.-es férficsapatunk a tavalyi szezont a második helyen zárta, az új idényben átalakult a keret, hiszen kizárólag saját nevelésű, többségében utánpótláskorú játékosok alkotják már az alapcsapatot, amely a hetedik helyről várja a bajnoki folytatást. Mellettük az NB III.-ban egy, a megyei I.-ben három, míg a megyei II. osztályban egy csapatot indítottunk. A cél az ifjúságiak, serdülők és újoncok versenyeztetése, mellettük pedig játéklehetőséghez jutnak a veterán játékosaink is, akik az edzéseken segítik a gyerekek további fejlődését.