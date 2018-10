Az U13-as leány röpisek negyedikek lettek az országos döntőben

Folyamatosan növekvő létszámmal dolgoznak Szolnokon a leány röplabda utánpótlásban. Közel hetvenen látogatják a Szolnok Sportcentrum-Sportiskola edzéseit hétről hétre, és mint azt Kiss Éva vezetőedző elmondta, a remek eredmények sem maradnak el.

– Mely korosztály teljesített a legeredményesebben az elmúlt idényben?

– A tizenkét-tizenhárom éveseknél szerepeltünk a legjobban, Elbakour Bernard André irányításával, hiszen negyedikek lettünk az országos döntőben – kezdte beszámolóját Kiss Éva. – Nagyon sok tehetséges kislány játszott abban a csapatban, akik szép jövő előtt állnak. Ki kell emelnem, hogy André hétről hétre versenyeztette a csapatot, különféle tornákra jártak, és a bajnokságban is egyre több rutint szereztek, aminek meg is lett az eredménye a tavaszi sorsdöntő meccseken. Sajnos, a szakember nyáron a jászberényi csapathoz távozott, és egyelőre még nem sikerült őt pótolnunk. Átmenetileg én vettem át az ő csapatait, amellyel november közepén Szegeden fogunk részt venni egy tornán.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Hogyan szerepeltek a serdülők és az ifjúságiak?

– A gyermek, a serdülő és az ifi korosztályokban a középmezőnyhöz tartoztunk, de az U15-ösöknél összejött a tizenhatba jutás, végül tizenötödikek lettek. Az élmezőnyt rendre a Békéscsaba, a Vasas, az Újpest, a Kecskemét és a Nyíregyháza alkotják, akikkel nagyon nehéz felvenni a versenyt, hiszen a körülményeket, az edzők számát tekintve is kiemelkednek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyre több a rivális, és a színvonal is emelkedik évről évre. A gyermek korcsoportban tavaly rekordnak számított, hogy negyvenkét csapat indult, de ezt messze felülmúlóan ezúttal már hetvenegy(!) együttes szerepel a bajnokságban. Ez a növekedés nagyban köszönhető annak, hogy a röplabda is bekerült a TAO-sportágak közé, ezáltal országszerte sokkal több a gyermek és az edző is a sportágban. Ez a növekedés nálunk is megfigyelhető: az U17-es korosztályban olyan sok igazolt sportolónk van, hogy két együttest is beneveztünk a bajnokságba, az egyiket az első, a másikat a másodosztályba. Az egyes csapatban szereplő lányok az U19-es korcsoportban is megméretik magukat.

– Hány gyermek jár önökhöz edzésre, és kik foglalkoznak velük?

– Három korosztályban, az U15-ben, az U17-ben és az U19-es bajnokságban indítunk csapatokat ebben a szezonban. Az U19-esek trénere Szegedi Zsolt, aki egyben az U17-es első csapatunkat is gardírozza, hiszen a két gárda kerete szinte azonos, zömében tizenhét évesek játszanak az U19-ben is. Az U17-es második csapatnak Grenczer Georgina az edzője, itt a felzárkóztatás az elsődleges cél, azok számára, akik később kezdték a röplabdát. Az U15-ösökkel én foglalkozom, akárcsak a minikkel és a szuperminikkel. A létszám fokozatosan növekszik, jelenleg hetvenen járnak hozzánk, és közülük negyvenöten rendelkeznek versenyzési engedéllyel. Nincs megállás, folyamatosan érkeznek újabb és újabb röplabdázni vágyó kislányok, hiszen jól érzik magukat nálunk, jó közösséget alkotnak, és ajánlják a barátnőiknek, ismerőseiknek.

Jó a kapcsolat az iskolákkal

Mint azt Kiss Éva elmondta, az iskolákkal nagyon jó a viszonyuk, a beiskolázás remekül működik. Sokan érkeznek a Kassai úti iskolából és a Fiumei útiból, ezek azok az intézmények, ahol a testnevelők röplabdás múlttal rendelkeznek, ezáltal kiváló alapokat kapnak a lányok. Ezenfelül a Szegőből, a Kőrösiből és Szandaszőlősről is nagy az érdeklődés a sportág iránt. Azáltal, hogy a Vésői úti sportközpontot felújítják, több sportág képviselői is a város más-más tornacsarnokaiban tréningeznek, így a röplabdások kiszorultak a számukra addig állandónak számító termekből. Az egykori Konstantin iskolában és a Varga Katalin Gimnáziumban zajlanak az edzések minden korosztály számára, heti három alkalommal, kivéve az U15-ösöket, akiknek két tornatermi és két kondicionáló edzés szerepel a programjukban.