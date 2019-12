Az Újszász meglepetést okozott, előrébb várták a mezőtúri gárdát

A megyei labdarúgó első osztály őszi évadja pár hete már véget ért, a csapatok a pihenőjüket töltik, mi pedig visszatekintünk a mögöttünk hagyott félszezonra.

Igaz, nagy változások nem álltak be a csapatoknál, alapvetően nem borult a papírforma, ám mindenképp akad néhány olyan gárda, amelytől kevesebbet vagy többet lehetett várni. Utóbbi csoportba tartozik a Mezőtúr, amely a tavaly őszi második, majd a tavaszi harmadik hely után ezúttal csupán a hatodik. Erdősi Gyula együttesét előrébb várták, ám a dobogó lőtávolon belül van, nem elérhetetlen egy jó tavasszal. Többen fekete lónak, akár titkos esélyesnek tartották a nyári erősítések után a Tiszaföldvárt, ám a csapat csupán a 11. helyig jutott egyelőre, és két edzőváltáson is átesett már. Előbb Molnár István helyére Hegedűs Ferencet nevezték ki az ősz végéig, a napokban pedig megnevezték utódját is, Rétes Pált.

A Jászkisér utolsó helye nem számít negatív meglepetésnek, ám arra minden bizonnyal kevesen fogadtak volna, hogy a gárdának még pontot sem sikerül szereznie az ősszel. A Fegyvernek már tavaly sem szerepelt kiválóan, ám ezúttal már csupán az utolsó előtti helyet tudta megkaparintani, és a legfájóbb az lehet, hogy 14 mérkőzésükön csak négy gólt voltak képesek szerezni. A Jászfényszaru tavalyi kilencedik helye csalóka, mivel pontlevonások nélkül a hatodikként végeztek volna, így mindenképp meglepő, hogy ezúttal csupán a 12. helyre futotta nekik.

Nagy pozitívum az Újszász szereplése, amely ugyan évről évre stabilan szerepel, ám a gátat igazán most tudta áttörni, így egészen a dobogó alsó fokáig jutott el. A Kisújszállás folytatta tavasszal megkezdett útját, így ezúttal már a kiesés gondolatával sem kell foglalkoznia, akárcsak a Jánoshidánál, amely idén jóval masszívabb. A Szajol igazán nem tudott előrébb lépni, továbbra is a középmezőny tagja, ám ők az egyedüliek, akik a bajnokságban pontot tudtak rabolni a Tiszafüredtől – 2–1-re győzték le otthon a listavezetőt –, valamint meglepetést okoztak azzal is, hogy a második Törökszentmiklóst ugyanilyen eredménnyel felülmúlták az utolsó őszi fordulóban.

Ha már szóba került az első két helyezett, a Tiszafüred hozta azt, amit várhattunk tőle, remek támadójátékának köszönhetően magabiztosan vezeti a bajnokságot. A Törökszentmiklós is remekül teljesít, csupán az utolsó három körbeli két botlása miatt szakadt le kissé az éllovastól. A Tószeg is szépen menetel, negyedik helyével a dobogó ajtaján kopogtat, a Karcag, a Jászárokszállás és a Kunhegyes pedig nagyjából hozta azt, amit tavaly is láthattunk tőlük.

Mesterszemmel

A dobogós csapatok edzőit arról kérdeztük, hogyan értékelik saját együttesük teljesítményét, illetve mely gárdák okoztak számukra meglepetést vagy épp csalódást szereplésükkel, helyezésükkel.

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője: – Nyilván elégedett vagyok a félszezonunkkal, hiszen csupán egy vereségünk van, aminek bele kell férnie. A tavalyi őszünkhöz képest a vesztett pontok tekintetében jobban állunk, illetve nagyon pozitív, hogy még több gólt lőttünk, pedig eggyel kevesebb mérkőzést játszottunk. Negatívum viszont, hogy több gólt is ajándékoztunk ellenfeleinknek. Meglepetéscsapatnak az Újszászt tartom, mert voltak komoly távozóik, mégis ott vannak a dobogón, és az egymás elleni mérkőzésünk során a mi dolgunkat is nagyon megnehezítették. Valamint azt nem gondoltam, hogy a Miklós ilyen jól tartja majd magát. A Mezőtúrt vártam volna előbbre, hogy tavalyhoz hasonlóan ott loholnak majd a nyakunkban, mivel szerintem megerősödött a keretük, de valamiért most nem tudnak annyira stabilak lenni.

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Mindig azt szoktam mondani, a tabella nem hazudik, féltávnál pedig már nagyjából mindenki a helyére kerül – ez ránk is igaz. A szezonunk nagyon jól sikerült, és nemcsak a bajnokságban, hanem a kupában is szépen meneteltünk. Az ősz vége miatt azért kicsit felemás érzéseim vannak, hiszen öt pontot elhagytunk, így nem vagyunk annyira közel a Tiszafüredhez, mint szerettünk volna. Ám a tavaly őszhöz képest mindenképp előrébb léptünk, fejlődtünk, ami örömteli. Nagy pozitívum volt számomra az Újszász, igen jó mérkőzést játszottunk velük, úgyhogy nem véletlen, hogy dobogós helyen állnak. A Mezőtúrról pedig azt gondoltam, hogy ott lesz velünk az első háromban, mivel szerintem egyértelműen erősödtek a tavalyi csapatukhoz képest. Persze egy kiváló tavasszal – ahogy mi is tettük – még ők is odaérhetnek.

Mérész Zoltán, az Újszász edzője: – Maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen jól sikerült az őszünk, ami annak is köszönhető, hogy a több nyári távozót kiválóan tudtuk pótolni. Az edzéslátogatottság kimagasló volt, ami meg is látszott a kondíciónkon, valamint rendkívül sokat fejlődött a csapategység. Akár még egy picit jobban is állhatnánk, ám úgy vélem, a tabella igazságos, és igazán rászolgáltunk a harmadik helyre. Nagyon bízom benne, hogy a tavaszra is sikerül együtt tartanunk a csapatot, de ezen a szinten gyorsan változhat a helyzet bármelyik egyesületnél. Meglepetésnek nem nevezem, viszont talán kevésbé lehetett rá számítani, hogy a Füred és a Miklós még tovább erősödik a tavalyi évhez képest. A bajnokság kezdete előtt a Mezőtúrt vártam volna a dobogóra a jó játékosállományuk és a kiváló edzőjük miatt, de azt hiszem, tavasszal belehúznak.