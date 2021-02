Az utolsó napon is igazolt a Jászberény és a Tiszafüred

Február 14-én ért véget az átigazolási időszak, a két harmadosztályú csapatunk, a Jászberény és a Tiszafüred pedig még az utolsó napon is igazolt két-két labdarúgót.

A JFC megegyezett a 24 éves szélsővel, Lukács Richárddal, aki két és fél év után tér vissza a kék-fehérek együtteshez. A középpályás korábban a 2015–16-os és a 2017–18-as idényben játszott berényi színekben, ezt követően az NB II.-es Ceglédben folytatta pályafutását, meg legutóbb a Kelen SC-ben futballozott. A másik szerzemény a szintén 24 esztendős Gémes László. A támadó Csepelen nevelkedett, de megfordult a Győri ETO és a Dunaújváros utánpótlásában is, míg 2017 óta alacsonyabb osztályú osztrák csapatokban szerepelt.

Tehát hét játékos igazolt télen Jászberénybe, Gémes László és Lukács Richárd mellett Apró Ármin (Jászfényszaru), Deli Márió (Eger), G. Bíró Gergő (Cegléd), Muhari Zoltán (DVTK II.) és Nagy Márió (Mezőkövesd II.).

Tiszafüreden az Erdélyből érkezett Papp Norberttel sikerült megállapodni, aki a felkészülés nagy részét a csapatnál töltötte, és több gólt is rúgott az edzőmérkőzéseken. A másik új igazolás Iván Milán. Lapunk is beszámolt róla, hogy a TVSE teszteli a Szolnoki MÁV 19 éves támadóját – aki ősszel négy másodosztályú bajnokin pályára is lépett –, a DVSC II. elleni 6–2-es győzelem alkalmával be is talált szombaton, a tavaszt pedig a füredi klubnál tölti.

Így összesen nyolc főre rúg a tiszafüredi téli igazolások száma, a fenti két játékoson kívül Balogh Krisztián (DEAC), Bíró Péter (DEAC), Fehér Zsolt (Békéscsaba II.), Fülöp Gergő (Derecske), Jakab Róbert (Székelyudvarhely) és Urbin Péter (DEAC) csatlakozott a kerethez.