Bajnokok Ligája: Berlinben szerepel a Szolnoki Dózsa

Ismét a legrangosabb európai kupáé, a LEN Bajnokok Ligájáé a főszerep vízilabdacsapatunk számára. Az A csoport hetedik fordulójában a Szolnoki Dózsa a berlini Spandau 04 vendége lesz péntek este (19 óra, tv: Sport1).

Az év utolsó mérkőzését játssza ma a Dózsa, ráadásul a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú a németek elleni találkozó. A szolnoki csapat jelenleg negyedik a tabellán, és ha legalább ezt a pozíciót megőrzi, akkor bejut majd a final eightbe, vagyis a nyolcas döntőbe. A Spandau négypontos hátránnyal rendelkezik mai ellenfelével szemben, vagyis ha nyer, akkor igencsak megközelíti, márpedig ezt a forgatókönyvet kéne a leginkább elkerülni.

Szolnoki siker esetén visszaállna az első és a második négyes közötti „szakadék”, valamint lehetne tapadni az első hármasra, azonban ez nem ígérkezik könnyű feladatnak. Ráadásul Zsivko Gocics edző két fiatal játékosára nem számíthat, mivel Szeghalmi Zsombor és Bányai Márk a junior-világbajnokságon szerepel a válogatottal.

– Nagy múltú csapat a Spandau, amely évtizedek óta a klubvízilabda krémjéhez tartozik – nyilatkozott hírportálunknak Zsivko Gocics, a Szolnoki Dózsa vezetőedzője.

– Kemény, hajtós vízilabdát játszanak, nehéz ellenük kibontakozni. Ráadásul évek óta együtt vannak, rutinos német és külföldi játékosok alkotják soraikat. Talán mondani sem kell, hogy fontos mérkőzés vár ránk pénteken Berlinben, ugyanis négy pont előnyünk van velük szemben. Ha nyerünk az otthonukban és a februári hazai találkozón is, akkor alaposan megléphetünk tőlük. Úgyhogy nem is lehet más célunk, mint győzelem mindkét összecsapáson.

Egyébként a Spandau eddig csupán két mérkőzést játszott hazai pályán a BL-ben, így akár csalóka is lehet a csoportban elfoglalt hatodik helyük, hiszen a sorsolásuk nem volt egyszerű. Otthon egyébként egyik meccsükön sem tudtak győzni, a Barcelonetától 11–8-ra kikaptak, míg a Herceg Novival 9–9-es döntetlent játszottak, vagyis nem bevehetetlen az arénájuk. Bár azt meg kell jegyezni, hogy hazájuk bajnokságában egyelőre még pontot sem veszítve állnak az élen.

A Dózsa idegenben eddig egy győzelmet és két vereséget számlál a Bajnokok Ligája idei kiírásában, a Jug Dubrovnikkal és a Barcelonetával nem bírtak vendégként, ám a Herceg Novi otthonából elhozták a három pontot – most a montenegrói jó teljesítményre lenne szükség a berlini győzelemhez.

– Erős állományú, jó szerkezetű csapat a Spandau, amely hazai pályán különösen veszélyes – mondta Szatmári Kristóf, a Szolnok játékosa. – Német válogatott játékosaik mellett rutinos külföldiek is szerepelnek színeikben. Nagyon össze vannak rakva, nehéz ellenük játszani. Futballnyelven szólva, hatpontos mérkőzés vár ránk Berlinben, ahol pontot, de leginkább pontokat akarunk szerezni céljaink eléréséhez.

Már csak azért is fontos lenne minél közelebb kerülni ehhez a célhoz, mivel a kupában nem sikerült a bravúr a Fradi ellen a múlt héten, ott be kellett érni a bronzéremmel, így már csak két fronton van esély nagy eredményt elérni. Persze egyértelmű, hogy a BL mezőnye sem gyengébb, tehát a Dózsának itt is extrát kell nyújtania, de idén utoljára.

Négy csapat már előrébb jár Az A csoportban két mérkőzést már lejátszottak a hetedik fordulóból. Hétfőn a görög Olympiakosz 6–5-re verte Athénban a horvát Jug Dubrovnikot, míg a montenegrói Jadran Herceg Novi hazai pályán 12–9-re legyőzte az orosz Szintez Kazanyt. A Spandau 04–Szolnoki Dózsa találkozóhoz hasonlóan a forduló negyedik összecsapását is ma rendezik, amelyen a horvát Jadran Split a jóval esélyesebb spanyol Barcelonetát fogadja.

Az A csoport állása

1. Olympiakosz 6 1 0 73–54 19

2. Jug Dubrovnik 5 0 2 87–66 15

3. Barceloneta 4 1 1 82–68 13

4. Szolnoki Dózsa 3 0 3 60–62 9

5. Jadran Herceg Novi 2 1 4 71–71 7

6. Spandau 04 1 2 3 56–68 5

7. Jadran Split 1 1 4 53–73 4

8. Szintez Kazany 1 0 6 76–96 3