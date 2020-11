Bajnokverésnek örülhetett a Szolnoki Dózsa a Népligetben

A Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata nyerte a bajnokság szuperrangadóját, miután a fővárosban egy góllal jobbnak bizonyult a címvédő Ferencvárosnál.

Két hónappal ezelőtt a Magyar Kupa fináléjában, a Hajós Alfréd uszodában találkoztak a felek, akkor a rendes játékidőben 13-13-as végeredmény született az ötöspárbajban azonban a Fradi diadalmaskodott. A szombati bajnoki rangadót mindkét csapat hibátlan mérleggel, egyaránt 13-13 győzelemmel várta.

A mérkőzés előtt kisebb riadalom tört ki a szolnoki táborban, ugyanis meghibásodott az autóbuszok, szerencsére időben oda értek a népligeti uszodába, és elkezdhették a bemelegítést. Soraikból a szerb olimpiai bajnok center, Dusko Pijetlovics fogműtétje miatt hiányzott. A hazaiak pedig a sérüléssel bajlódó, egykoron Szolnokon is szereplő, világ és Európa-bajnok átlövőt, Vámos Mártont nélkülözték.

Jó kezdett a szolnoki gárda, hiszen az első negyedben kétszer is két góllal vezettek. Ritka pillanatnak lehettünk szemtanúi, amikor Varga Zsolt, a Fradi edzője, már a játékrész utolsó percében, 2-4-es állásnál kikérte idejét, és alaposan megdorgálta tanítványait. Ennek ellenére továbbra is a szolnokiak irányították a játékot, nemcsak jól védekeztek, hanem támadásban helyzeteket teremtettek, és azokat jó százalékkal használták ki. Ebbe még az is belefért, hogy a második negyed elején Filip Filipovics büntetőt hibázzon. Nem sokkal utána azonban javított a szerb átlövő, tanári ejtését nem tudta hárítani Vogel Soma. Immár három találattal is vezettek a szolnokiak, amikor Varga Dénes riadót fújt az övéinek, akik a nagy szünetig két gólt ledolgoztak hátrányukból.

A fordulást követően változott a rangadó forgatókönyve, hiszen 9-7-re fordítottak a vendéglátók. Szerencsére nem roppant meg a szolnoki legénység a kiváló lövőformában lévő Nagy Ádám vezérletével kiegyenlítették hátrányukat. A záró felvonás 11-11-es állásról indult, Szeghalmi Zsombor találatával ismét vezetett a Tisza-parti csapat, a Fradi azonban gyorsan fordított. Ismét Nagy Ádám villant, immár ötödik találatát jegyezte a szolnokiak átlövője, 14-14.

Mint ahogy az várható is volt óriási csatát és izgalmakat hozott a hajrá. Egy labdaszerzés után a megúszó, mindössze 18 esztendős, Szeghalmi Zsombor parádés gólt lőtt a hazaiak kapujába, 14-15. Gyorsan emberfórt kapott a Fradi, de Nikola Jaksics lövését bravúrral hárította Nagy Viktor. Már csak alig fél perc volt hátra, amikor Kovács Gergőt kiállították, mindezért Zsivko Gocics túl hevesen reklamált, a játékvezetők pedig piros lapot adtak a szolnoki szakvezetőnek. Az egyenlítésből azonban nem lett semmi, mert Radomir Drasovics elcsípett egy hazai passzt, a hátralévő néhány másodpercet pedig kijátszotta szolnoki alakulat. Több mint húsz hónap után veszített újra OB I-es meccset a Ferencváros, legnagyobb örömünkre a parádésan játszó Szolnoki Dózsa jóvoltából.

– Mindig azt mondom, a védekezés határozza meg a mérkőzéseket, tizenöt gólt semmiképpen sem szabad kapni egy rangadón – mondta Varga Zsolt, a lefújás után, a Nemzeti Sportnak.

– Ebben látom az elsődleges problémát, a most teljesen szétcsúszó védekezésünkön kell dolgoznunk a folytatásban.

Zsivko Gocics pedig azt nyilatkozta: – Brusztolós meccset játszottunk az elejétől kezdve. Sok volt a hiba, de ugyanannyi a szép megoldás is, és nagyszerű egyéni teljesítményeket láthattunk mindkét oldalon. Minden szituációra jól reagáltunk, csapatom keményen megdolgozott a három pontért.

FTC-TELEKOM –SZOLNOKI DÓZSA 14–15 (2–4, 4–3, 5–4, 3–4)

Budapest, Népliget, zárt kapuk mögött. Vezette: Csanádi, Marjay

FTC: Vogel S. – Fundulisz 3, VARGA D. 3, Jaksics 2, C-BICARI 2, SEDLMAYER 2, Zalánki. Csere: Jansik Sz., Mezei, Vigvári 2, Pohl, Fekete G. Edző: Varga Zsolt

SZOLNOK: NAGY V. – Konarik, Drasovics, NAGY Á. 5, Angyal 1, FILIPOVICS 4, JANSIK D. 2. Csere: Kovács G. 1, Dőry, Teleki, Schmölz, SZEGHALMI 2. Edző: Zsivko Gocics

Gól – emberelőnyből: 19/7, ill. 12/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1

Kipontozódott: Angyal (19. p.), Zalánki (29. p.), Teleki (29. p.), Varga D. (30. p.), Nagy Á.(31. p.)

Piros lap: Gocics (32. p.)