Bár a java még hátravan, bizakodnak a berényiek

Nem lehet panasz a JP Autó-Jászberényi KSE csapatának eddig szereplésére, hiszen a 9. fordulót követően a mezőny első felében tanyáznak, és akár még előrébb is rukkolhattak. Erről (is) beszéltünk Gulyás Csaba klubelnökkel.

Alig több,mint egy harmada futott le idáig a bajnoki alapszakasznak, és a jászberényi kosarasok hasonló mutatóval rendelkeznek, mint az elmúlt évadban ezüstérmes Falco KC, sőt jobban állnak a 2017-es bajnok Alba Fehérvárnál. Gulyás Csaba azonban óvatos, hiszen nagyon sok van még hátra a küzdelmekből.

– Valóban jobban állunk, mint az elmúlt évadok hasonló időszakaiban – kezdte a klubvezető. – A kilencből ötször nyertünk, közülük kettőt egylabdás meccsen szereztünk, ekkor mellettünk állt Fortuna. Kétszer viszont vetélytársainkat segítette a szerencse a végjátékban. Azt mondom, ahogy idáig teljesítettünk az vállalható. Azt azonban tudni kell, hogy az Olaj és a Körmend erősebb a többi gárdánál. a a TF Budapest egy picit kilóg sorból, a további tizenegy csapat közel egyforma képességű, egyszóval nagyon kiegyenlített a mezőny. Két egymást követő győzelemmel nagyot lehet előre lépni a tabellán, ellenben ha elkapsz egy gyengébb periódust könnyen visszacsúszhatsz a sorban.

Azért nem véletlen, hogy a vártnál is jobban játszanak és szerepelnek a kék-fehérek, hiszen a csapat magja együtt maradt, és továbbra is Nikola Lazics edző irányítja a társaságot.

– Igen, folytatta a klubvezető, hiszen Lazics mester mellett az elmúlt szezon csapatából Cseh Gyögy, Kerpel-Fronius Balázs, Czirbus József, míg a külföldiek közül Remon Nelson és Miljan Rakics továbbra is bennünket erősít. Úgy tűnik,, hogy bejöttek az igazolásaink is, jól illeszkedtek be az új fiúk. Közben Nelson megsérült, róla annyit, hogy itt Jászberényben végzi a rehabilitációját, sajnos rá több hónapig nem számíthatunk. Egyébiránt szurkolóink nagyon kedvelik az amerikai fiút, legutóbb torták készítettek, azzal kívántak neki jobbulást. Egyébiránt a helyére érkező Damier Pitts is kezd formába lendülni, egyre jobban illeszkedik a gépezetbe.

Lehet mondani, hogy a java csak ezután következik, hiszen ebben az esztendőben még négy meccset kell játszaniuk, közülük kettő idegenben vár Cseh Gyuriékra. Sőt ha továbbra is jó pozícióban maradnak, az első nyolc között zárják az esztendőt, ezzel kvalifikálnák magukat a februári Magyar Kupa döntőbe.

– Készülünk a napi edzések két edzőmeccset is letudott a csapat. Jövő szombaton megyünk Szegedre, aztán nyolc nap alatt újabb három meccs vár ránk. Ha ebből kettőt nyerünk, akkor továbbra is jó pozícióban várhatjuk a 2019-es esztendőt.

