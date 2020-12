Bátortalanul játszottak a vendég szolnokiak

Immár a kilencedik forduló mérkőzéseit rendezték meg a röplabda NB ­I.-ben.

A Szolnok az Ex­tra­li­gá­ba igyekvő Kis­text vendége volt a fővárosban. Az egykori válogatott és volt szolnoki játékosokkal felálló hazaiak nem sok esélyt adtak vendégeiknek, és már az első szettben jelezték, hogy melyik is a jobb csapat. A folytatásban is a fővárosiak akarata érvényesült, a szolnokiaknak csak felvillanásokra futotta az erejükből. Egy-egy vendégvillanást követően Gönczi Imréék rendre sebességet váltottak, és elhúztak vetélytársuktól. A vártnál is magabiztosabban győztek a fővárosiak.

– A hétközi kupamérkőzésünk után sikerült motiváltan pályára lépnünk, és szép játékkal megszereznünk a három pontot – értékelt Weczera Csaba, a hazaiak edzője.

Gulyás Ferenc, a szolnokiak edzője pedig ekképp nyilatkozott: – Ilyen bátortalanul, ennyire sok hibával nem lehet játszani. Nagyobb küzdeni akarást vártam volna a csapatunktól.

A folytatásban pénteken este hét órakor a sereghajtó Sümeget fogadják a szolnokiak a Tiszaligeti Sportcsarnokban – zárt kapuk mögött.

KISTEXT SE–Szolnoki RK 3:0 (17, 14, 20)

Soroksári út, zárt kapuk mögött. Vezette: Sántosi, Sík.

KISTEXT: Bokor 3, Török R. 6, Chamone 11, Gacs 11, Erki 4, Gönczi 9. Csere: Farkas R., Lassú (liberók), Szalai Sz. 4, Török Sz., Oláh B. 8, Kocsondi. Edző: Weczera Csaba.

SZOLNOK: Guzmics 4, Quintz 8, Acsai 1, Fenyvesi 4, Molnár I. 6, Csendes 4. Csere: Mészáros M. (liberó). Edző: Gulyás Ferenc.

További eredmények: Szeged–MÁV Előre 2:3, Sümeg–Dág 0:3.

A bajnokság állása: 1. Kistext 25 pont (9 mérkőzés), 2. MÁV Előre 16 (6), 3. Szolnoki RK 14 (9), 4. Dág 13 (7), 5. Szeged 6 (5), 6. MEAFC 4 (7), 7. Sümeg 0 (9).