Bodonyi Dóra duplázott a vb-n

Szép magyar sikerek születtek a szegedi, ­olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Köztük a Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága, Bodonyi Dóra előbb aranyérmes lett a kajak 500 méteren induló négyesben, amely olimpiai szám, majd megnyerte az 5000 méteres versenyt is.

Időrendi sorrendben pénteken aranyérmes lett a K–2 1000 méteren rajtoló Hagymási Réka, Medveczky Erika duó. Szombaton a férfi K–1 1000 méteren a 22 éves, első vb-címét szerző Kopasz Bálint győzelmével egyben begyűjtötte az első magyar tokiói kvótát a sportágban, és Storcz Botond 1997-es, dartmouthi sikerét követően szerzett ismét vb-címet az országnak ebben a számban.

Nem sokkal utána a 30. születésnapját éppen szombaton ünneplő, a négyessel olimpiai bajnok Csipes Tamara a 2011-es, szegedi vb-n is megnyerte a K–1 1000 métert, összességben pedig pályafutása hetedik vb-címét szerezte – írta az MTI.

Továbbá Lucz Dóra a hatodik helyével éppen csak lemaradt a kvótát érő helyről K–1 200 méteren, míg a Noé Zsombor, Bogár Gábor duó ötödik lett az ötkarikás programban nem szereplő K–2 500 méteren. Közülük Bogár Gábor ugyancsak a Szolnoki KKK versenyzője.

A szombati program középfutamokkal zárult, közülük a háromszoros olimpiai bajnok, 16. vb-jén szereplő Kammerer Zoltánnak és nála 16 évvel fiatalabb, 25 esztendős párostársának, Gál Péternek is összejött a finálé K–2 1000 méteren, miután bravúrral megkaparintották a harmadik helyet a futamukban.

A vasárnapi döntőben a németek rögvest az élre álltak, Gál Péterék a középmezőnyben evezték végig az első 500 métert, ami nagyon fontos a kvótákat érő 6. helyen belül. 250-nel a vége előtt visszacsúsztak a 9. helyre, majd végül 8.-ként értek célba, így pedig nem sikerült a kvótaszerzés. A futamot magabiztosan nyerték a németek a spanyol és a francia egység előtt.

– Belülről úgy éreztem, 400-500 méterig együtt volt a mezőny, utána viszont nem az élével tudtunk menni – nyilatkozta Kammerer Zoltán az nso.hu-nak. – A hajrában talán a legjobban eveztünk az egész évben, de nem volt elég.

– Egy–hat… nagyon örültem volna, ha sikerül, de ennél többet nem nagyon tudtunk volna tenni érte. Előzetesen azt mondtam, ha a döntő megvan, már nagyszerű. Sokat fejlődtünk Minszkhez képest, az egész mezőny erősödött, no meg ez volt a fő versenyük. Akkor nem voltunk döntőben, most igen.

– Ha öt-hat évvel fiatalabb lennék, vagy nyolccal-tízzel, azt mondanám, holnap kezdjük is a felkészülést az őszi pótkvalifikációs versenyre. Most? Talán annyit mondhatok, még egy év… még egy évig ­maradok.

– A szurkolók nagyon sokat segítettek, kívánom minden sportolónak, hogy egyszer átélhessenek hasonlót. Remek volt az iramunk, végig tudtam követni Zoli csapását, a végén rá is tudtunk tenni. Maximális pályát mentünk, ennyire volt elég – tette hozzá Gál Péter.

A továbbiakban a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső páros kenuban 200 és 500 méteren is ezüst-, Kozák Danuta kajak egyesben 500-on, illetve a Balaska Márk, Apagyi Levente duó férfi 200-on bronzérmet szerzett.

A mieink negyedik aranyérmét a K–4 1000 méteren a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra egység szerezte, amely egy picit beragadt a rajtnál, de fél távnál már megelőzte a lengyeleket és csak centikre volt a fehéroroszoktól.

A második 500 méteren aztán sikerült a fehéroroszokat is megelőzni, s végül 78 század másodperccel a magyar hajó megszerezte a világbajnoki aranyat Szegeden is. Mint írtuk, Bodonyi Dóra a Szolnoki KKK versenyzője, Hadvina Gergely tanítványa. És ezzel még nem volt vége, tegnap Bodonyi Dóra szenzációs versenyzéssel diadalmaskodott egyesben is, az 5000 méteres távon.