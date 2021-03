Boros Bence helytállt a toruni Eb-n

Boros Bence, a Szolnoki MÁV SE sprintere az elődöntőig jutott a hétvégén rendezett toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon – egyedüli magyarként 60 méteres síkfutásban.

Ezt ne hagyja ki! A Deutsche Wellének nyilatkozó vári lakos buktatja le a német tévét

A lengyelországi Eb-n a 24 éves atléta a felnőttek között gyakorlatilag az első nagy nemzetközi versenyén állhatott rajthoz, viszont remek formában érkezett a kontinensviadalra, hiszen február 20-án új egyéni csúcsot (6,62 mp) futott a fedett pályás országos bajnokságon. Ecseki Dániel tanítványa szombaton délelőtt a harmadik előfutamba kapott besorolást, ahol 6,67 másodperces idővel ért célba, amellyel második helyen végzett. Mivel az első két helyezett automatikusan továbbjutott, így Bence is ott lehetett a délutáni elődöntőben – a három magyar induló közül egyedüliként ebben a számban.

Az elődöntőben a nyolcas pályáról kellett volna az első kettőben végeznie, ugyanis az rögtön döntőt ért, utána már csak az összesítettben két legjobb időt elérő versenyző jutott be a nyolcfős fináléba. A szolnoki sprinter azonban kicsit beragadt a rajtnál, és hiába jött nagyon a végén, a célfotó azt mutatta, hogy 6,69 másodperccel a hatodik helyen zárt, így nélküle rendezték meg az esti döntőt.

– Az első körből elvárás volt magammal szemben a továbbjutás, hiszen úgy jöttem ki, hogy döntőt szeretnék futni, és a riválisok időeredményei alapján volt is rá esély – már persze akkor, ha én is képes lettem volna a 6,62-es egyéni csúcsom közelében futni – nyilatkozta az atléta a Nemzeti Sportnak.

– Minden versenyen legalább két kör van, így is számolunk mindig, ezért elsőre nem volt százszázalékos a futásom, maradt még bennem, de úgy éreztem, technikailag van még min javítani az elődöntőig. Ott aztán mindent beleadtam, jöttem is fel a végére, de a rajtom nem sikerült, ami egyébként is a gyengém. Nem vagyok elégedett, annak ellenére, hogy alapvetően jól sikerült ez a fedett pályás szezon, pedig nem is szeretem annyira, mint a szabadtérit. A hatvan méter nekem rövid, jobban fekszik a száz és a kétszáz.

Boros Bence összesítésben a huszadik helyen végzett, ami remek eredmény.

Az viszont igaz, hogy ha megfutja egyéni legjobbját, akkor döntős lehetett volna. A fináléban egyébként az olasz Marcell Jacobs diadalmaskodott 6,47-tel, mögötte a német Kevin Kranz zárt 6,60-nal, míg harmadikként a szlovák Ján Volko ért célba 6,61-es idővel.

A toruni Eb-n egyébként a legjobb magyar eredményt Krizsán Xénia érte el, aki ötpróbában 4644 pontot gyűjtve bronzérmet szerzett. Honfitársa, Nemes Rita pedig 4486 ponttal hatodik lett. Ki kell még emelni Kozák Lucát, aki 60 méteres gátfutásban nyolcadikként zárt, valamint Jankovics Dánielt, aki magasugrásban végzett a nyolcadik helyen 219 centiméteres eredménnyel. Középtávú futóink közül Szögi István 1500 méteren hetedik, míg Wagner-Gyürkés Viktória 3000 méteren tizedik helyen ért célba.