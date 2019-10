Csak a Kunszent tudott nyerni csapataink közül

Az NB II.-es kézilabda-bajnokságokban egyedül a Kun­szentmárton tudott nyerni a megyei csapatok közül.

A Dél-keleti csoportban a Székács Békéscsabán a második sikerére hajtott, azonban a mérkőzés úgy alakult, hogy a miklósi csapat egyszer sem tudta megszerezni a vezetést. A hazaiak rögtön magukhoz vették a kezdeményezést, és többször elhúztak négy találattal is. A vendéggárda folyamatosan kapaszkodott, több alkalommal is felzárkóztak egy vagy két gólra is, de az egyenlítés nem akart összejönni. A Törökszentmiklós legeredményesebb játékosai Sütő Martin (7 gól) és Csanádi Valter (6 gól) voltak, ám a csabai gárda végül így is 29–26-ra nyerni tudott.

Békéscsaba DKSE–Törökszentmiklósi Székács 29–26 (16–14)

BDKSE: Kecskeméti, Ujfa­luczki (kapusok), Németh T., Tóth Sz., Varga M. 1, Kéri I. 6, Kocsor 3, Bai 2, Benkő 1, Tóth B., Kovács Á. 7/2, Murányi B. 5, Murányi Á. 1, Novák, Kéri B. 1, Tusjak 2. Vezetőedző: Vólent János.

Székács: Varga I. (kapus), Csanádi A. 3, Szabó S. 4, Csanádi V. 6, Hegedűs M. 1, Major 1/1, Deák D., Szollár 4/2, Sipos M., Rizinger, Sütő 7. Vezetőedző: Baranyi Antal.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3

A csoport másik két megyei együttese, a Kunszentmárton és a Mezőtúr egymással csapott össze. Kiegyenlített mérkőzést hozott a találkozó, a nyolcadik percben 5–5-re álltak a felek, ám ezután két góllal elléptek a vendégek. A tizedik percre 10–10-re kiegyenlített a hazai gárda, majd az első félidő végére sikerült háromgólos előnyt kiharcolnia (16–13). A második játékrészben sokkal jobban pörgött a Kunszent, elhúztak 20–13-ra, és ezt a különbséget nagyjából tartották is az utolsó negyedóráig. Ekkor megrázta magát a Mezőtúr, amely egy perccel a vége előtt már csak egygólos hátrányban volt (31–30). Az utolsó másodpercek izgalmasan alakultak, de végül a hazaiak gyötörtek be még egy gólt, így 32–30-ra nyertek, és feljöttek a tabella negyedik helyére.

Az Észak-keleti csoportban mindkét gárdánk négygólos vereséget szenvedett. A Szolnok Kisvárdán szerepelt, és ugyan a félidőben még csak 13–12-re mentek a hazaiak, a második félidőben csak nőtt a különbség, így végül 25–21-re a szabolcsi egylet győzedelmeskedett. A szolnoki csapat veresége ellenére is az ötödik helyen áll. A Túrkeve a Füzesabonyt fogadta, és akárcsak a másik megyei érdekeltségű mérkőzés esetében, itt 13–12-re vezetett az ellenfél a szünetben. A Heves megyei egyesület viszont nem engedte kibontakozni a hazaiakat, így a végső dudaszó megszólalásakor 24–28-at mutatott az eredményjelző, a vendégek elvitték a két pontot. A női NB II. Dél-keleti csoportjában a Mezőtúr a Gyomaendrődöt fogadta, ám nem sok babér termett a hazai csapatnak. Hornyák Nikolett hiába talált be hétszer, Patkós Petra hatszor, míg Paska Nikolett ötször a vendégek hálójába, a Békés megyei gárda 36–30-ra nyert a túri egylet otthonában. A Mezőtúr négy mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni a szezonban, így jelenleg pont nélkül áll, és sereghajtó a bajnokságban.

Eredmények

Férfi NB II. Dél-kelet: Kunszentmárton KSK–Mezőtúri AFC-Syngenta 32–30, Békéscsaba DKSE–Törökszentmiklósi Székács 29–26

Férfi NB II. Észak-kelet: Túrkevei VSE–Füzesabonyi SC 24–28, Kisvárdai KC–Szolnoki KCSE 25–21

Női NB II. Dél-kelet: Mezőtúri AFC-Syngenta–Gyomaendrődi NKSE 30–36

A férfi NB II. Észak-kelet állása

1. DEAC 4 1 0 156–100 9

2. Hajdúnánás 4 0 1 155–132 8

3. Kazincbarcika 3 1 1 141–129 7

4. Tiszavasvári 3 0 2 155–128 6

5. Szolnok 3 0 2 130–120 6

6. Füzesabony 3 0 2 130–128 6

7. Hajdúböszörmény 3 0 2 138–142 6

8. Kisvárda 3 0 3 158–172 6

9. Nádudvar 2 0 3 116–142 4

10. Túrkeve 1 0 4 117–137 2

11. Nyírbátor 1 0 4 117–142 2

12. Gyöngyös U23 0 0 6 161–202 0

A férfi NB II. Dél-kelet állása

1. Makó 5 0 0 186–134 10

2. Pick Szeged U23 4 1 0 171–130 9

3. Köröstarcsa 4 0 1 159–131 8

4. Kunszentmárton 3 0 2 152–155 6

5. Békéscsabai BDSK 3 0 2 144–160 6

6. Csongrád 2 1 2 126–120 5

7. Mezőtúr 2 0 3 135–133 4

8. Kiskunmajsa 2 0 3 145–156 4

9. Békéscsaba DKSE 1 1 3 138–142 3

10. Kondoros 1 1 3 117–122 3

11. Törökszentmiklós 1 0 4 127–143 2

12. Bácsalmás 0 0 5 120–194 0