Csak a szünet után játszott elfogadhatóan a Jászberényi KSE

A jászberényi csapat a Sopron otthonában debütált a bajnoki küzdelmekben. Az első negyedben még jól tartották magukat a kék-fehérek, csak öt pont volt a hátrányuk.

A folytatásban viszont elveszítették a fonalat, teljesen szétesett a játékuk, míg a vendéglátók tetszés szerint érték el kosaraikat, 34–9-re nyerték a második negyedet. A térfélcsere után, amikor már 30 pontos hátrányba került, összekapta magát a JKSE gárdája, de mindez csak arra volt elég, hogy elkerülje a súlyos vereséget. A meccs hajrájában már csak kilenc pont volt a jászságiak hátránya, de a soproniak magabiztos győzelmét nem tudták veszélyeztetni.

– Nehéz mérkőzés volt, főleg egy ilyen rosszul sikerült második negyed után – mondta a mérkőzés után, Miljan Csurovics, a JKSE edzője.

– Nem is értem, mi történt ott, harmincnégy pontot kaptunk. Voltak ilyen problémáink a felkészülés alatt is, de az ilyen találkozókon tudjuk igazán megmutatni, hogy van tartásunk. Végig irányítani kell, ha nyerni akarunk, ezt most nem tettük meg, de végig küzdöttünk.

A hazaiak szakvezetője, Kosztasz Flevarakisz pedig azt mondta a Nemzeti Sportnak:

– Elmondtam a játékosaimnak is, hogy az idény elején szerzett győzelmek most talán még többet érnek, mint a nagy diadalaink az előző bajnokság végén, mert nem tudunk úgy készülni, ahogyan szeretnénk, a csapatunk még nincs készen. Nem lehet hét játékost forgatva játszani, nagyobb rotációra lenne szükségünk. Nagyon tisztelem a Jászberényt, mert az első félidőben összeszedett hátrány után sem adta fel. Sokan azt hiszik, hogy könnyű egy ilyen első félidő után fenntartani ezt a teljesítményt, de nem az. A Jászberény kihasználta, hogy leeresztettünk, ám szerencsére megnyertük a mérkőzést. Az első félidőre büszkék lehetünk, a másodikból tanulnunk kell.

SOPRON KC–JÁSZBERÉNYI KSE 92–83 (22–17, 34–9, 16–31, 20–26)

Sopron, 500 néző. V: Benczur, Minár, Szilágyi

SOPRON: DILLARD 20/12, THOMPSON 26/3, Sitku, Takács N. 3/3, WIDEMAN 18. Csere: Boriszov 15/3, Jogela 8/3, Halász, Csátaljay, Schöll 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

JÁSZBERÉNY: DONALDSON 24/12, PENN 18/9, Katona B. 3/3, Milicevic 5/3, Radukic 11/3. Csere: BRBAKLICS 16/6, Ruják B., Füzi, Filipovics 6, Czirbus. Edző: Miljan Csurovics