Csak egy maradhat hibátlan

Az első két helyen álló Tószeg és Tiszafüred rangadót játszik egymással a megyei első osztály hétvégi fordulójában.

Szombat, 16.00

Tószeg (2.) – Tiszafüred (1.)

Vezeti: Kóródi Ferenc (Peredi Tibor, Jancsó József).

A tószegi gárda az előző szezon elején jól menetelt, féltávnál a dobogó alsó fokán álltak, ám a tavaszra kissé elfáradtak, így végül visszacsúsztak a nyolcadik helyre. Idén szeretnének előrelépni, a céljuk, hogy az első ötben végezzenek, és ennek szellemében rajtoltak is el az új idényben.

Két kör után még százszázalékosak, először a Jászkisért verték 6–0-ra, majd a Jászárokszállás otthonában győztek 2–1-re. Viszont várható a címvédő ellen lesz az eddig legnehezebb dolguk, és az elmúlt évadban is meggyűlt velük a bajuk, hazai környezetben 3–1-re, míg idegenben 3–0-ra kaptak ki.

Azonban nem ez volt a két csapat legutóbbi találkozója, mivel az idei kupakiírásban már találkoztak, akkor 2–0-ra nyertek a fürediek otthon – igaz, a vendégek a 15. perctől emberhátrányban játszottak Urbán-Szabó Viktor kiállítása miatt, és a létszám csak a 77. percben egyenlítődött ki.

A Tiszafüred sem aprózta el a rajtot, előbb Jánoshidán győztek 5–1-re, majd a Kisújszállást ütötték ki 5–0-val. Azóta viszont az első vereség is becsúszott, mivel a Magyar Kupa harmadik fordulójában a Törökszentmiklós 2–1-gyel búcsúztatta őket.

Mesterszemmel:

Viola Kálmán, a Tószeg edzője: – Jól sikerült a felkészülésünk, nagyon meg voltam elégedve a fiúkkal, a nyaralások ellenére is sokan vettek részt az edzéseken. Az igazolások is rendben voltak a nyáron, és úgy láttam, be is tudtak illeszkedni.

– Megvan a kellő önbizalmunk is, így jó mérkőzést várok. Igaz, hogy a múlt héten a kupában kikaptunk 2–0-ra a Tiszafüredtől, de úgy érzem, hazai pályán azért bátrabb játékkal fogunk előrukkolni.

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője: – Nehéz mérkőzést várok, mivel a Tószeg egy szimpatikus és jó csapat. Múlt héten velük játszottunk a kupában, és ugyan a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, de így is nagyon megnehezítették a dolgunkat – bátran, támadólag léptek fel, letámadtak. Most is hasonlóra számítok, sőt, valószínűleg még nehezebb meccs vár ránk, mivel ezúttal idegenben lépünk pályára ellenük.

További párosítások:

Péntek: Újszász–Tiszaföldvár, 17.00.

Szombat: Jászfényszaru–Kunhegyes, Törökszentmiklós–Mezőtúr, Fegyvernek–Jászárokszállás, 16.00.

Vasárnap: Karcag–Jászkisér, Kisújszállás–Jánoshida, 16.00.

Szabadnapos: Szajol.