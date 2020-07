Családias légkörben készülnek a jenei focistapalánták

Öt utánpótláscsapattal szerepel a Tiszajenői KSE a különböző korosztályos bajnokságokban, illetve tornákon. Az egyesület elnöke, Polgár Lajos elárulta, hogy immáron nyolcvan igazolt játékos szerepel náluk, akikre mind egytől egyig rendkívül büszke.

– A bozsikos gyerekek toborzása az óvodában és iskolában zajlik, minden évben az interneten hirdetjük, hogy várjuk különböző korú kisfiúk és kislányok jelentkezését – kezdte Polgár Lajos.

– A szomszédos falvakból is van pár srácunk, Jászkarajenőről, Vezsenyből, de próbálunk Tiszavárkonyból is toborozni, mivel jó kapcsolatot ápol a két falu egymással. Az egyesület felépítése a legkisebbekkel kezdődik, és a felnőttekkel végződik. Itt, nálunk nagyon családias a légkör, és nincsenek nagy elvárások, csakis a sport számít. A célunk, hogy minél több gyerek sportoljon, és egyre több lurkó szeresse meg a labdarúgást, és űzze ezt nálunk.

– Miként tudná leírni a klub utánpótlásának felépítését? Kik dolgoznak a csapatnál?

– A klubnál a bozsikos korosztályt Csíkos Rolanddal ketten eddzük, az U19-es csapatnak én, a felnőttnek Hornyik Zoltán a vezetőedzője. Nem nagy apparátussal dolgozunk, de segítjük egymást. Jómagam nyírom és locsolom a pályát, mosom a mezeket, és szervezem az utazásokat, na meg minden mást, ami szükséges. Nem egyszerű, de amíg bírom, csinálom, számomra a foci iránti szeretet és alázat a legfontosabb, valamint a település hírnevének öregbítése.

– Hogyan teljesítenek a különböző korosztályokban?

– Az utánpótlás-korosztályoknál tornarendszerben zajlik a versenyeztetés, itt nincs eredmény vagy helyezés. Az U19-es gárda háromszor egymás után a harmadik helyen végzett. A mostani csonka bajnokságban több volt bennünk, de sajnos a vírus közbeszólt. A felnőttcsapat rapszodikus szereplése sajnos a munkahelyi elfoglaltságra és a sok peches meccsre fogható, de dolgozunk a jobb eredményen. A felnőttek között sok helyi srác szerepel, jelenleg tizenkét itt nevelkedett játékos van a keretünkben.

– Milyen körülmények között készülnek?

– A lehetőségek egyre jobbak, ez a taoforrásnak, illetve az önkormányzat hathatós segítségének köszönhető, hiszen a régi polgármester, Puskás Béla és a testület egyaránt támogatta a sportot. Ezt teszi az új polgármester, Virág József is, ezúton is köszönjük nekik. A fejlesztések folyamatosan zajlanak, ezek mindig a nyert támogatásoktól függnek. Az elmúlt hat évben, azaz 2014 óta sikerült kerítést, labdafogóhálót, kispadot, korlátot, játékoskijárót építeni, leszigeteltük az öltözőt, emellett ajtó- és ablakcsere is történt. Vásároltunk önjáró locsolókocsit, eredményjelzőt üzemeltünk be, valamint beszereztünk egy fűnyírótraktort és öltözőpadokat is. Természetesen próbálunk további fejlesztéseket is megvalósítani.