Csapataink számára itt van a vége

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfőn bejelentette, hogy az élvonal idei kiírása hamarosan folytatódik, azonban a többi bajnokság véget ért.

Csütörtökön a kormány engedélyt adott a sportban a folytatásra, meg lehetett volna kezdeni az edzéseket, majd hamarosan a mérkőzések is jöhettek volna. Az MLSZ viszont másképp határozott. A Magyar Kupában az elődöntők következnek – MTK–Budapest Honvéd és Mezőkövesd–Fehérvár párharcokkal –, melyeknek első mérkőzéseit május 23-án, a visszavágókat pedig 27-én rendezik meg, míg a finálét június 2-án.

Az NB I. első teljes fordulójára május 30-án kerül sor, előtte a Ferencváros viszont már bepótolja két elmaradt bajnokiját, azokon a napokon, amikor az MK-elődöntőket is játsszák. A tervek szerint június végéig befejezik a bajnokságot, egy csapat két meccse között legalább három napnak el kell telnie.

Másodosztály

Az NB II. hiába profi osztály, az MLSZ úgy döntött, mégsem folytatódhat az idei kiírás. Bajnokot nem hirdetnek, a jelenlegi állás szerint viszont kijelölik a feljutókat és a kiesőket – az alsóbb osztályokban úgyszintén –, így az élen tanyázó MTK és a második Budafok a következő szezontól az élvonalban szerepelhet. Miután a Balmazújvárost kizárták az évad elején, csak két kieső lesz, a Vác és a Tiszakécske – bennmaradt a Haladás, amely a 26. kör után is a kiesőhelyen állt még. Csapatunk, a Szolnoki MÁV a 16. helyet birtokolta 28 fordulót követően, így ősztől is az NB II. tagjai lesznek a kék-fehérek.

Harmadosztály

Az NB III.-ban is ugyanaz a helyzet, mint az eggyel magasabb osztályban. A Keleti csoportban szereplő Jászberény a hatodik helyet foglalta el, így mondhatjuk, hogy élcsapatként fejezte be a szezont, és jövőre is ezen a szinten szerepelhet. Az élen a DEAC végzett, így nevezhet a második vonalba. Rendesen pórul járt a Füzesgyarmat, amely az utolsó, számszerűleg a 19. fordulóban 1–0-ra kikapott Egerben, így lecsúszott az első helyről és ezzel az NB II.-ről is.

A Közép-csoportból a Pécs mehet fel, míg a Nyugatiból az Érd. Azonban a Pest megyei zöld-fehérek már jelezték is, hogy nem tudják vállalni a magasabb osztályt, így várhatóan a második helyezett III. Kerület juthat fel, mivel eddig az volt a bevett szokás, hogy nem a legjobb kiesőt, hanem a legjobb nem feljutó együttest kéri fel először az MLSZ.

A kiesők a Keletiben a DVTK II., a Hatvan, a DVSC II. (mint legrosszabb 13. helyezett) és a kizárt Ózd, a Középben a Kelen, a Dunaharaszti és a THSE-Szabadkikötő, míg a Nyugatiban a Balatonlelle, a Hévíz és a Fehérvár II. Hozzá kell tenni, hogy az MLSZ közleménye elég zavarosan fogalmaz, mert azt írja, ezek a csapatok nem nevezhetnek a harmadosztályba, azonban az NB I.-es gárdák második csapatai igen, így nem tudni, mi lesz a Diósgyőr, a Debrecen és a Vidi második számú együtteseinek sorsa.

Megyei bajnokságok

A megyei első osztályban a Tiszafüred volt a listavezető, amely jogosult nevezni az NB III.-ba. Arról egyelőre nincs információnk, hogy a TVSE vállalja-e, ám jelenleg még az sem egyértelmű, hogyan is történne a feljutás. Ugyebár alapesetben erről osztályozó dönt, a tizenkilenc megyei bajnok és a budapesti első osztály győztese mérkőzik meg egymással, a tíz párharc nyertese pedig feljut. Tehát húsz szabad hely nincsen, viszont ha a bajnokság nem folytatódhat, akkor elméletileg az osztályozókat sem lehet lejátszani. Persze elképzelhető, hogy az élet megválaszolja ezt a kérdést, hiszen – ahogyan az egyébként is lenni szokott – várhatóan lesznek olyan csapatok, amelyek nem vállalják a harmadosztályt. Ilyen Heves megyében a Lőrinci is, amely közölte, hogy 99 százalék az esély rá, hogy nem lesz rá keret.

Kieső nincsen, viszont a megyei igazgatóság szeretné tizenhat csapatosra feltölteni a megyei I.-et, ezért felkérik majd a másodosztály élén álló Martfűt. Amennyiben a Tiszafüred osztályt lép, úgy a megyei II.-ben második Kunszentmárton is feljuthat. Ha valamelyik együttes nem vállalja, akkor a Rákóczifalva lehet a befutó, mivel adott be licenckérelmet a megyei élvonalra.

A másodosztály esetében szintén a tizenhat résztvevő a cél, a legalsóbb szintről így a Kenderes és a Tiszapüspöki jöhet fel, azonban ha bármelyik csapat felmegy a megyei I.-be, akkor a tizenhatos létszám nem lesz meg a második vonalban. Tehát sok a nyitott kérdés még, ezeknek jó részére választ valószínűleg csak nyáron, a nevezési határidők lejárta utána kapunk.

Az NB II. zárótabellája

1. MTK 18 5 4 60–33 59

2. Budafok 16 6 5 42–23 54

3. Vasas 14 5 8 55–39 47

4. Csákvár 13 4 9 40–43 43

5. Siófok 11 9 6 40–31 42

6. Győr 11 8 8 36–32 41

7. Gyirmót 10 8 9 32–29 38

8. Nyíregyháza 11 2 14 45–45 35

9. Ajka 10 5 11 41–40 35

10. Soroksár 10 5 11 38–44 35

11. Budaörs 10 4 12 38–37 34

12. Szeged 8 10 8 31–29 34

13. Dorog 9 6 11 29–29 33

14. Kazincbarcika 8 9 10 33–38 33

15. Békéscsaba 8 8 10 30–35 32

16. Szolnoki MÁV 7 10 9 22–27 31

17. Haladás 7 9 11 32–34 30

18. Tiszakécske 7 5 15 25–50 26

19. Vác 2 6 19 17–48 12

A Balmazújvárost kizárták. Az MTK és a Budafok feljutott, a Tiszakécske és a Vác kiesett.

Az NB III. Keleti csoport zárótabellája

1. DEAC 12 2 3 48–20 38

2. Füzesgyarmat 12 2 4 30–18 38

3. Cegléd 11 3 4 36–24 36

4. Sényő 9 5 3 37–28 32

5. ESMTK 8 7 3 29–20 31

6. Jászberény 7 8 3 37–31 29

7. Tiszaújváros 6 8 4 30–27 26

8. Putnok 7 4 7 27–25 25

9. Balassagyarmat 7 3 8 27–28 24

10. Eger 6 2 10 19–31 20

11. Gyöngyös 5 5 8 28–36 20

12. Tállya 5 3 9 20–21 18

13. DVSC II. 4 4 10 29–36 16

14. Hatvan 2 4 11 16–33 10

15. DVTK II. 2 2 14 29–47 8

Az Ózdot kizárták. A DEAC feljutott, a DVSC II.,

a Hatvan és a DVTK II. kiesett.

A megyei I. osztály zárótabellája

1. Tiszafüred 15 1 1 79–12 46

2. Törökszentmiklós 14 1 3 67–22 43

3. Újszász 11 3 3 38–17 36

4. Tószeg 11 2 4 36–22 35

5. Mezőtúr 10 5 3 58–24 35

6. Karcag 10 1 6 35–27 31

7. Szajol 8 3 6 27–24 27

8. Jászárokszállás 8 1 8 30–28 25

9. Kisújszállás 7 4 6 43–27 25

10. Jánoshida 6 4 6 28–29 22

11. Tiszaföldvár 6 2 10 33–49 20

12. Jászfényszaru 3 3 12 16–42 12

13. Fegyvernek 3 1 13 7–46 10

14. Kunhegyes 2 1 15 25–57 7

15. Jászkisér 0 0 18 8–104 0

A Tiszafüred feljuthat.

A megyei II. osztály zárótabellája

1. Martfű 11 5 0 34–8 38

2. Kunszentmárton 11 3 3 49–20 36

3. Rákóczifalva 9 5 2 49–21 32

4. Tiszaszentimre 9 3 4 47–30 30

5. Tiszagyenda 9 2 5 40–37 29

6. Jászszentandrás 7 5 4 38–25 26

7. Jászapáti 6 4 7 28–24 22

8. Szászberek 6 4 7 22–24 22

9. Cserkeszőlő 5 5 7 27–35 20

10. Cibakháza 5 3 7 26–41 18

11. Túrkeve 4 3 8 26–39 15

12. Abádszalók 4 1 11 24–37 13

13. Tiszajenő 2 1 14 19–56 7

14. Jászboldogháza 1 4 10 13–45 7

A Csépa visszalépett. A Martfű feljutott,

a Kunszentmárton pedig még feljuthat.

A megyei III. osztály zárótabellája

1. Kenderes 9 2 0 33–9 29

2. Tiszapüspöki 9 1 1 53–16 28

3. Nagyiván 7 0 4 45–28 21

4. Jászdózsa 6 2 3 21–12 20

5. Bánhalma 5 3 3 17–22 18

6. Tiszaszőlős 5 2 4 32–16 17

7. Kétpó 2 4 5 18–34 10

8. Kőtelek 3 0 8 18–33 9

9. Zagyvarékas 2 2 6 10–26 8

10. Szolnok Fanatic 2 1 8 21–50 7

11. Berekfürdő 0 3 8 13–35 3

A Besenyszög visszalépett. A Tiszaburát kizárták.

A Kenderes és a Tiszapüspöki feljutott.