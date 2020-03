Csurovics és Nelson maradt Berényben

Immáron két hete született meg a döntés arról, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége lezárja a 2019–2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben.

Fontos tudni, hogy bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz az idei évadban egyik osztályban sem. Sőt, a férfiak áprilisi, jövő hét végére kiírt Magyar Kupa-döntőjét sem rendezik meg, amelynek a debreceni Főnix-csarnok lett volna a színhelye. Azt tudni kell, hogy a hölgyeknél már megvolt a kupadöntő, a Sopron nyerte meg a trófeát, miután legyőzte a Szekszárd csapatát.

Mint ahogyan minden döntésnek vannak nyertesei, úgy vesztesei is. A 21. forduló után az élmezőnyben álló csapatok közül nem mindenki örült a szezonzárásnak, de abban ők is egyetértettek, hogy a legbiztonságosabb döntés született. Ez egyben azt is jelenti, hogy a döntés pillanatában sereghajtó pozícióban tanyázó Jászberényi KSE csapata bent maradt az első osztályban. Ősztől tehát, az elmúlt tíz esztendőhöz hasonlóan az NB I. A csoportjában szerepelhetnek a kék-fehérek.

A napokban a jászberényi klub honlapján azt írták, hogy Miljan Csurovics vezetőedző és a csapat amerikai irányítója, Remon Nelson kérték, hogy maradhassanak, mert ha elhagyják Magyarországot, akkor karanténba kerültek volna. Természetesen támogatták kérésüket, így ők Jászberényben maradtak. A játékostársaik már otthon vannak, és a hetekben várhatóan mindenkivel megegyeznek a szerződések kapcsán. A jövőről pedig Jászberényben sem tudnak mit mondani. Ők is azt ajánlják, hogy mindenki tartsa be az előírásokat, mert az igazi kosárlabdaélethez kellenek a játékosok, az egyesületek, a támogatók és a nézők!