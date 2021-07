Ecseki Nándor új klubjában is bizonyíthat

A zagyvarékasi származású asztaliteniszező, Ecseki Nándor az osztrák élvonalbeli SPG Walter Welsben folytatja pályafutását.

Ecseki Nándor bő két hete írt sporttörténelmet a szolnoki Szudi Ádámmal, miután a férfi párosok versenyében bronzérmet szerzett a varsói Európa-bajnokságon. Mint írtuk, a két megyebeli asztaliteniszező sikerét megelőzően férfiversenyző legutóbb 2007-ben állt Eb-dobogón – Pázsy Ferenc Póta Georginával vegyes párosban –, de tiszta férfiszámban legutóbb 39 éve szereztünk érmet kontinensviadalon, amikor Jónyer István és Gergely Gábor a döntőig menetelt férfi párosban.

A zagyvarékasi származású játékos az éremszerzés után sem pihen, ráadásul komoly változás állt be a karrierjében. Az elmúlt napokban még a németországi Ochsenhausenben készült az új idényre, amelyet új csapatban kezd el.

– Ausztriában, az SPG Walter Wels csapatában folytatom – árulta el a Nemzeti Sportnak az elmúlt idényben alacsonyabb osztályú francia együttesben játszó 24 éves, balkezes játékos. – Az osztrákok már a télen megkerestek, lenne-e kedvem hozzájuk szerződni, s mivel több szempontból is előnyös lehetőségről volt szó, igent mondtam.

Több minden szólt amellett, hogy Ecseki a „sógorokhoz” szerződjön. Az egyik ilyen ok, hogy a megyebeli versenyzőnek fontos volt Ausztria közelsége, így megoldható, hogy idény közben a válogatott keret tagjaival itthon eddzen, és csak a mérkőzésekre utazzon Welsbe. Ugyancsak fontos szempont volt, hogy az SPG Walter Wels az európai kupaporondon is állandó szereplőnek számít. Olyannyira, hogy a 2018–2019-es idényben a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott, a legutóbbi kiírásban pedig ugyan elvérzett a csoportkörben, de ezzel a második számú sorozatban, az Európa-kupában folytathatta, s végül a döntőben a francia AS Pontoise Cergy együttesétől vereséget szenvedve ezüstérmet szerzett.

Az osztrák klub neve ismerősen csenghet lapunk olvasóinak is, nem véletlenül: az elmúlt években éppen a zagyvarékasi játékos párostársa, Szudi Ádám légióskodott itt, Ecseki tulajdonképpen az ő helyére kerül a Welshez. Mint arról korábban beszámoltunk, a szolnoki asztaliteniszező ősztől eggyel előrébb lépve a francia élvonalban szereplő SPO Rouen csapatában folytatja pályafutását.

– Az osztrák bajnokságnál is jobb erőfelmérő lehet a Bajnokok Ligája, bízom benne, hogy ott is sok lehetőségem lesz a bizonyításra – tette hozzá Ecseki, s meg is van rá minden reménye. Az európai szövetség már elkészítette az új idény kiemelését, a kilencediknek rangsorolt SPG Walter Wels egy hellyel kicsúszott az azonnali BL-főtáblás pozícióból, de azok közül, amelyeknek a selejtezőkörben játszaniuk kell, papíron a legerősebb csapatnak számít, vagyis minden esélye megvan rá, hogy a még nyolc szabad BL-csoportkörös hely egyikét megszerezze.