Edzenek Füreden a kajak-kenusok

A City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu SE-nél az elmúlt hetekben is tudtak vízi edzéseket tartani, a nemrégiben bejelentett enyhítésnek köszönhetően pedig a napokban a vízi sporttelepet is megnyitják – írja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapja.

– Tartottuk magunkat mi is az országos előírásokhoz, nem használtuk a vízitelepet, de egyesületen kívüli pontokról vízre tudtak szállni a gyerekek, miután néhány hete az egyéni szabadidősportot a rendeletek engedélyezték – mondta el Virág Tibor, a klub egyik edzője.

– Egyébként a válogatott kerettagjaink az otthoni munkához megkapták az eszközöket, közöttük szétosztottuk a futópadokat és az ergogépeket, de a többiek is fegyelmezetten végezték a meghatározott egyéni edzésmunkát.

A füredi vízitelepen is elkülönítik a csoportokat egymástól, igyekeznek minél több helyiséget öltözőnek használni, és törekednek arra, hogy egyszerre sokan ne tartózkodjanak a létesítmény területén. A konditeremben is naponta csak egy csoportnak van edzése, akik fertőtlenítenek is maguk után.