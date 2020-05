Edzésben maradnak a szolnoki vízilabdázók

A Magyar Vízilabda-szövetség elnöksége a hétfői ülésén befejezettnek nyilvánította a 2019–20-as bajnoki szezont. Bajnokot és kiesőt sem hirdetnek, egyik nemben és korosztályban sem.

– Várható és észszerű döntés született – mondta lapunknak Zsivko Gocics, a szolnoki csapat vezetőedzője.

– Ebben a helyzetben nem is lehetett másképpen dönteni. Mondom ezt annak ellenére, hogy mi is szerettünk volna játszani. Az más kérdés, hogy már nem volt idő felkészülni a folytatásra, nem mellesleg minden klubnál és nálunk is vannak olyan játékosok, akiknek lejár a szerződésük a hónap végén. Sajnos el kellett engedni ezt a szezont, amelyben a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt.

A szakember beszélt a csapat várható programjáról is.

– Információink szerint az új idény a nyár közepétől, július végétől indulna a Magyar Kupa küzdelmeivel. Mi mindenesetre edzésben maradunk, a tervek szerint a következő három hétben napi egy, amolyan szinten tartó tréninget tartunk. Közben két válogatott játékosunk, Nagy Viktor és Angyal Dani hétfőtől már a nemzeti csapattal fog készülni a jövő évi ötkarikás játékokra. Május végén aztán együttesünk két-két és fél hetes aktív pihenőre vonul. Kollégáimmal, Hangay Zoltánnal és Vincze Gergővel azt tervezzük, hogy június közepén már új játékosainkkal kiegészülve kezdjük el a felkészülést a következő bajnoki és kupaidényre. A versenykiírás még nem készült el, egyelőre a Magyar Kupát is csak hírekből tudjuk, hogy július végén rajtol, a honi bajnokságról és a nemzetközi kupaindulásról egyelőre nincsenek információink.

A nemzetközi szinten is minden képlékeny jelenleg, a kupatornákat rendező LEN sem tett még közzé információkat. A vlv.hu a minap azt írta, hogy a magyar csapatok közül a címvédő Ferencváros és a 2017-ben győztes Szolnoki Dózsa is szabadkártyát kapott a BL-re. Kovács István, a Dózsa szakmai igazgatója minderre úgy reagált, hogy a klub ezzel kapcsolatban semmilyen értesítést nem kapott a LEN-től. Tehát egyelőre csak az biztos, hogy semmi sem biztos.