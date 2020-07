Edzőtáborban készülhetett az előtte álló megméretésekre Tóth Réka

A Karcagi Sportegyesület birkózója, Tóth Réka is meghívást kapott a serdülőválogatott nyári edzőtáborába.

– Nagy lehetőség volt ez, az edzőm és a szüleim is elkísértek. Sok Európa-bajnok birkózóval találkozhattam, köztük a példaképeimmel is. Úgy érzem, nem vallottam szégyent, ehhez persze kellett, hogy a kijárási korlátozás idején is szorgalmasan eddzek apával. Úgy látom, megvan az esélyem az őszi diákolimpián a győzelemre, a serdülőválogatón is első szeretnék lenni, majd az Európa-bajnokságra kijutni, és megnyerni azt. Az edzőtáborban lelkileg és fizikálisan is sokat erősödtem. De az izgulást még le kell küzdenem a szőnyegen – árulta el Réka, aki hetedikes lesz a helyi református iskolában.

Urbán Zoltán edzőtől megtudtuk, a kijárási korlátozás ideje alatt interneten keresztül juttatták el az edzésterveket a gyerekekhez. A szakember nagyon büszke Rékára.

– A szülői segítség nagyon fontos volt a veszélyhelyzet idején. Réka célja a jövő évi serdülő Európa-bajnoki cím. Úgy gondolom, ő most példakép a többi birkózónk előtt. Bízom benne, hogy a sok edzés után nekik is jönnek a versenysikerek – bizakodott az edző. Réka nővére, Noémi általános iskolás korában sikeresen birkózott, de a tanulás számára fontosabb lett.

– Már bánom, mert időközben rájöttem, úgyis tudtam volna eleget tanulni, ha folytatom az edzéseket – mondta Noémi, aki mára több országos természetismereti versenyen ért oda a dobogós helyek valamelyikére. Határozott célja, hogy állatorvos vagy zoológus legyen, mert segíteni szeretne az állatokon, és a jövőjét egy állatkórházban képzeli el.