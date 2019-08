Egy csoportba került a Dózsa és a Fradi

A legutóbbi két idény bajnoka, a Ferencváros és az azt megelőzően sorozatban háromszor első Szolnoki Dózsa egy csoportban szerepel az OB I. szep­tember 4-én rajtoló idényében.

Hétfőn kisorsolták a Magyar Kupa csoportjait is. Az MK első fordulójában kiemelt lesz a Szolnok, a Ferencváros, az OSC, az Eger és a Miskolc is. Az utóbbi öt csapat majd negyeddöntőben kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe.