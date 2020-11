Egy híján minden meccset elhalasztanak a megyei első osztályban

Habár a Magyar Labdarúgó-szövetség szerdán hivatalosan is engedélyezte a bajnokságok folytatását, úgy tűnik, a megyei osztályokban nem sok mérkőzést rendeznek már meg idén.

Mint hírportálunk is megírta, az NB III.-nál alacsonyabb osztályokban, vagyis a megyei bajnokságokban önkéntes a részvétel, azaz a csapatok egyoldalúan is kérhetik mérkőzésük elhalasztását. Tehát hiába lehetne zárt kapuk mögött, vagyis nézők nélkül lejátszani a mérkőzéseket, információink szerint a megyei első osztályban csupán egy találkozóra kerül sor a hétvégén, utána pedig már egyre sem, miközben még három forduló lenne hátra.

A jászárokszállási és a szajoli csapat megerősítette megkeresésünkre, hogy a vasárnap délután fél kettőre kiírt egymás elleni összecsapásukat lejátsszák, de várhatóan a többi bajnokijukra már nem kerülhet sor, mivel az ellenfeleik nem lépnek már pályára idén. A közösségi médiából lehet tudni, hogy a Mezőtúr, a Tiszaföldvár és a Tószeg ebben az esztendőben már nem játszik, közzétették, hogy folytatás majd jövőre. Kisújszállási, kunhegyesi, kunszentmártoni és újszászi részről úgy nyilatkoztak, hogy számukra véget ért az őszi idény, jövőre viszont újult erővel vetik bele magukat a küzdelmekbe.

Emellett volt olyan egylet is, például a Jánoshida, a Jászfényszaru és a Törökszentmiklós, amely vállalta volna a folytatást, de ellenfél hiányában erre nincs lehetőségük. Meg nem erősített információk szerint Fegyverneken, Karcagon és Martfűn pedig a halasztás mellett döntöttek, inkább megpróbálják a tavaszi idény során pótolni a meccseket.

Jól látszik tehát, hogy beindult a dominóeffektus. Amint néhány gárda inkább a halasztást választotta, több klubnak már meg volt kötve a keze a folytatást illetően, így aztán beálltak a sorba. Úgy tudjuk, arról még nincs döntés, hogy az őszre még betervezett csapatonkénti három – némely együttes esetében kettő vagy négy – bajnokit mikor pótolják be. Információink szerint a február 20-ra tervezett tavaszi rajt előtt rendeznék meg a halasztott mérkőzéseket, de arra is van esély, hogy egy vagy két alkalommal hét közben is pótolni kell majd összecsapásokat, ami több csapat számára messze nem ideális a munkahelyi elfoglaltságok miatt.