Egyben tartják a csapatot Szolnokon

Már csak négy hét, és tétmeccseket is láthatunk a másodosztályban is, augusztus 2-án ugyanis elrajtolnak a 2020–2021-es évad küzdelmei. A Szolnoki MÁV FC csapata is gőzerővel készül az erőltetett menetre, hiszen bemelegítésképpen a következő hónapban hét összecsapás is vár a kék-fehérekre.

Első körben annyit, hogy az elmúlt évtizedekben soha nem tűnt olyan erősségűnek az NB II. mezőnye, mint ígérkezik az előttünk álló szezonban. Elég csak említeni a Vasas, a DVSC, a Győri ETO, a Kaposvár, a Nyíregyháza, a Békéscsaba, a Pécsi MFC, a Szeged vagy éppen a Haladás gárdáját. Mint tudjuk, a Szolnoki MÁV FC csapata ott lesz a mezőnyben, amely kora tavaszi bravúros szereplésének köszönheti, hogy továbbra is másodosztályúnak mondhatja magát. A klub honlapjának beszámolója szerint továbbra is Csábi József marad az együttes vezetőedzője, munkáját – ahogy az elmúlt évadban is – Romanek János asszisztensedző és Ulvicki Attila kapusedző segíti. Nézzük a játékosállományt: a keretből öt futballista, nevezetesen Albert Ádám (Jászberény), Annus Árpád (a Monor hívja), Simon Attila, Szabó Péter (a Békéscsaba hívja) és Szabó Richárd (Füzesgyarmat) másutt próbál szerencsét a következő évadban.

Jó hír, hogy a kapusok közül Molnár-Farkas Tamás és Csáki Kálmán hosszabbított, a mezőnyjátékosok közül pedig Csirmaz István, Földi Marcell, Horgosi Donát, Kovács Olivér, Papp Szilárd, Rokszin Ádám, Tamás László, Tisza Kálmán, Tóth Benjámin és Vólent Roland továbbra is a MÁV FC színeiben futballozik. A három saját nevelésű fiatal labdarúgó, Kotula Máté, Kurdics Levente és Sitku László élő szerződéssel bír a jövő évadra. Bárdos Bencét ismét kölcsönkapta a klub egy évre a DVTK-tól, továbbá a csapattal készül a tavaszi házi gólkirály, Novák Csanád is, aki Mezőkövesdről a télen kölcsönbe érkezett. A klub közel áll ahhoz, hogy elérje, a támadó még egy évig a MÁV FC játékosa legyen. – Igyekeztünk egyben tartani csapatunkat, pillanatnyilag tizenhét játékosunk van – mondta Földi Sándor, a MÁV FC ügyvezető igazgatója. – Novák Csanádot is szeretnénk megtartani, tárgyalunk vele. Két középpályást akarunk igazolni, mert Albert Ádám és Szabó Péter is távozik sorainkból. Mi azt szeretnénk, ha a jövő hét közepére már nem maradnának kérdőjelek, teljes lenne a keretünk. Szinte biztos, hogy továbbra is vasárnap lesznek a bajnoki mérkőzések. Mivel a sorsolás még nem készült el, egyelőre másról nem tudok beszámolni. Az augusztus 2-i bajnoki rajtig a Szolnok öt felkészülési mérkőzést játszik. A klub honlapja szerint először július 11-én a szlovák másodosztályú FK Kosice látogat a Tiszaligetbe, majd július 15-én az ugyancsak NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadják. Július 18-án Tiszakécskén, míg július 22-én Mezőkövesden a szlovákiai FC Komarno ellen játszanak. A főpróbát a szebb napokat is látott, NB III.-as Kecskemét ellen tartják július 26-án, vasárnap, ám a helyszín attól függ, hogy az első fordulóban hazai pályán vagy idegenben lép-e pályára a szolnoki legénység. Középpályást igazolt a JFC Gábor Lukács, Gergely Péter és Albert Ádám után megvan a Jászberényi FC csapatának negyedik nyári szerzeménye is. A klub honlapjának információi szerint a 23 éves Lőrincz Attila már a múlt hét óta Német Gyula irányításával készült a szezonra, a szerdai KTE elleni meccsen nyújtott teljesítményével pedig meggyőzte a klub vezetőit, hogy erősítést jelent számukra. A játékosról azt lehet tudni, hogy megfordult a Videoton II., a Csákvár, a Mosonmagyaróvár színeiben. Az elmúlt, csonka szezonban pedig a szintén NB III.-as Veszprém soraiban játszott, amelyben 17 meccsen jutott szóhoz, és két gólt szerzett. A jászberényi csapat ma 10 órakor az NB III.-ban újonc Tiszafüred otthonában játszik egy újabb tesztmérkőzést.