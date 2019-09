Egyedül a Miklós játszik hazai pályán

Négy csapatunk a Magyar Kupa küzdelmeiben érdekelt a hétvégén, szombaton a Szajol és a Szolnoki MÁV idegenben, míg vasárnap a Törökszentmiklós otthon, a Jászberény pedig vendégként lép pályára.

A kupában a hatodik forduló mérkőzéseit játsszák le, azonban a gyakorlatban ez még az országos főtábla első köre. Ennek következtében a két megyei első osztályú gárdánk, a Szajol és a Törökszentmiklós először lép ki megyénk határain túlra idén.

Bár az utóbbi gárda esetében ez csak az ellenfél kiléte kapcsán igaz, mivel egyébként hazai pályán mérkőznek meg a kék-fehérek, méghozzá az NB II.-es Budafokkal, vagyis a miklósiakra vár a legnehezebb feladat együtteseink közül. A fővárosi egylet jelenleg a harmadik a másodosztályban hat győzelemmel és három vereséggel, de korábban vezették is a pontvadászatot.

A hazai csapat tehát hiába örvend jó formának – hat bajnoki és három kupamérkőzésükből nyolcat megnyertek –, mégis két osztály különbség van a két egyesület között, így mindenképp a vendégek az esélyesek, de persze a Miklós megtesz mindent, hogy a pályán eltűnjön ez a különbség.

– Bízunk benne, hogy sok néző lesz, és azt várjuk, hogy tudunk egy jó mérkőzést játszani – kezdte Kinyik György, a törökszentmiklósi együttes edzője. – Egyértelmű, hogy egy kiváló csapat érkezik hozzánk, és akármilyen összeállításban lépnek pályára, ők az esélyesek, de igyekszünk mindent megtenni, hogy megnehezítsük a dolgokat. Fel kell kötnünk a gatyát, de egy kupameccsen bármi lehet, szóval nem feltartott kézzel állunk ki ellenük.

A Szajol Berettyóújfalun kezdi a főtáblát. Ellenfelük a hajdúsági élvonalban a negyedik helyen áll, és épp egy héttel ezelőtt veszítette el veretlenségét a bajnokságban, miután 3–2-re kikapott a Kabai Meteorittól, ezt leszámítva viszont négy győzelmet és egy döntetlent számlál. A szajoli csapat kicsit hektikusabb, két-két győzelmet és vereséget értek el eddig, azonban ettől függetlenül ki-ki mérkőzésre lehet számítani, hasonló erők küzdelmére.

Ugyanez elmondható a Jászberény vendégjátékáról, hiszen a kék-fehérek a szintén az NB III. Keleti csoportjában szereplő Sényő otthonában harcolhatják ki a továbbjutást. A két gárda az idei szezonban még nem futott össze egymással – ez a találkozó két hét múlva esedékes –, tavaly viszont mindkétszer a Berény nyert, otthon 1–0-ra, idegenben 3–1-re.

A szabolcsi egylet az idei évadban döntetlenekre szakosodott, egy-egy győzelem és vereség mellett ötször remiztek a bajnokságban. A JFC viszont eddig veretlen, négy siker mellett három döntetlen színesíti teljesítményüket, és eltiltása után a kupamérkőzésen pedig már ismét ott lehet a kispadon Német Gyula vezetőedző.

Papíron a Szolnoki MÁV-ra vár a legkönnyebb feladat, mivel két szinttel alacsonyabb osztályú ellenféllel, a Salgótarjáni BTC-vel találkozik. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy tavasszal még ugyanabban a ligában szerepelt a két együttes, a harmadosztályban. Viszont az NB III.-ból a MÁV FC feljutott, az SBTC kiesett – a Nógrád megyei első osztály kiírásában jelenleg az ötödik helyen állnak a tarjániak –, ám nyilván kétosztálynyi differencia nem alakult ki a nyár folyamán a két együttes között.

– Kellett már a lelkeknek ez a győzelem, mert hiába mondom el a játékosoknak, hogy előre tudunk lépni, úgyis csak akkor hiszik el, ha meg is tapasztalják – utalt vissza a szerdai bajnokira Csábi József vezetőedző, ahol ismét nyerni tudott csapata. – Ezért fontos ez a kupamérkőzés is, mivel amit most felépítettünk, azt nem szabad lerombolni. Szeretnénk tovább építeni az önbizalmunkat, a kupában pedig minél tovább jutni, de a Salgótarjánt nem szabad lebecsülni, hiszen tavasszal még NB III.-asok voltak.

A kupaprogram

Szombat, 15 óra

Berettyóújfalu–Szajol KLK

Salgótarján–Szolnoki MÁV FC

Vasárnap, 15 óra

Törökszentmiklósi FC–Budafok

Sényő–Jászberényi FC