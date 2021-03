Egyre többen szkandereznek, így lassan kinövik túrkevei edzőtermüket

A járványhelyzet miatt sokáig bizonytalanság övezte a korábban egyszer már elhalasztott országos szkander-bajnokságot. A túrkevei verseny végül zárt kapuk mögött, kiváló hangulatban telt a minap, és a helyi versenyzők, szervezők számára is eredményesen zárult.

– A járványügyi előírások szigorú betartása mellett, nagy sikerrel zajlott le a torna. Szívfájdalmunk, hogy nézők nélkül, zárt kapuk mögött versenyeztünk, de bízunk benne, hogy a következő megméretésnek már a szurkolók is részesei lehetnek – fejtette ki Deák Lajos. A túrkevei profi szkanderversenyző ezúttal nemcsak indulóként vett részt, hanem szervezőként is nagyon fontos szereplője volt az eseménynek.

– Amikor felvetettem a túrkevei helyszín ötletét, a Magyar Szkander Szövetség elnöke, Csabai Attila mellém állt. Ahogyan Sallai Róbert Benedek polgármester is partner volt ebben, így kezdődhetett a szervezés. Novemberben sajnos elmaradt a verseny, de most bepótolhattuk – mesélte.

A versenyre százharminchatan neveztek, és valószínűleg többen is eljöttek volna, ha nincs a koronavírus. Ám a szervezők szerint ez így is komoly eredmény, és jelzésértékű a tekintetben, hogy egyre népszerűbb ez a sportág, és dinamikusan fejlődik.

– Egyre többen, sokszor még az idősek is kipróbálják. Sőt, közülük van, aki versenyzik is, a mostani bajnokságon hetvennégy éves volt a legidősebb versenyző. Az illető a hatvan év feletti kategóriában indult, melyen kívül még öt csoport volt. Természetesen külön versenyeztek a hölgyek és a férfiak, és a súlycsoportokat is figyelembe vettük – ecsetelte a részleteket. Deák Lajos ezúttal kategóriájában harmadik lett, ám annál nagyobb boldogsággal töltötte el, hogy lánya aranyérmet szerzett.

– Emese a legfiatalabb korcsoportban indult, és lett bajnok tizenhárom esztendősen. Érdekesség, hogy a verseny első aranyérme is az ő nevéhez fűződik. Nagyon büszke vagyok rá! – tette hozzá.

Az alma tehát nem esett messze a fájától, apa és lánya rendre jól szerepelnek a versenyeken. Immár mindketten magyar bajnokok, és a lelkesedésüket, kitartásukat figyelve, még lehetnek is.

– Biztosítottnak látszik az utánpótlás, hiszen már a kilencéves fiam is egyre inkább érdeklődik a sport iránt – árulta el mosolyogva Lajos.