Életjeleket mutatott a JKSE, az Olaj sima meccset tett szorossá

A Szolnoki Olajbányász sima meccset tett szorossá, de nyert, míg a Jászberény száz pont felett termelt, mégis kikapott a férfi NB I. kedd esti játéknapján.

Habár az első kosarat az Oroszlány dobta, az Olaj hamar elhúzott ellenfelétől, főleg Marjan Cakarun volt elemében. A második félidőre kilencpontos szolnoki előnnyel fordultak a csapatok, és még az utolsó negyed elején is úgy tűnt, sima lesz a vége, mivel a piros-feketék 74–54-re vezettek, azonban az előny elkezdett apadni.

Az utolsó percben az OSE Lions feljött 78–74-re, ám Ca­ka­run bedobta a két büntetőjét. A másik oldalon viszont Bíró Olivér közelit hibázott, így Ad­rio Bailey zsákolása már nem osztott, nem szorzott, az Olaj 80–76-ra nyert Oroszlányban, ezzel a csapat visszatérése óta a harmadik sikerét aratta.

– Tíz nap alatt négy nagyon nehéz meccset játszottunk a bajnokság legerősebb csapatai ellen – mondta a meccs után Se­bastjan Krasovec, az Oroszlány trénere.

– Közülük kettőt az utolsó pillanatban jelöltek ki ellenfélnek, ami nem könnyítette meg a dolgunkat. Láthatóan fáradtak voltak a játékosaim, ennek tudható be a mostani gyengébb formánk.

– Boldog vagyok, hogy végre nyerni tudtunk az oroszlányi oroszlánbarlangban. Tökéletesen felkészültünk ellenfelünkből, így a mérkőzés nagy részében kontrollálni tudtuk a játékát. Remek volt a csapat hozzáállása a mérkőzéshez, játékosaim végig fegyelmezetten betartották a taktikai utasításokat – értékelt Szarvas Gábor másodedző.

OSE LIONS–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 76–80 (15–21, 20–23, 14–20, 27–16)

Oroszlány, zárt kapuk mögött. Vezette: Földházi T., Tóth C., Lengyel Á.

OROSZLÁNY: Anderson 6, Ku­cso­ra 2, ABELL 26/9, Bailey 8/3, Hayes 4. Csere: Anda 2, BÍRÓ O. 14/9, Morgan 5/3, Ga­ramvölgyi 2, Illés M. 7/6. Edző: Sebastjan Krasovec

SZOLNOK: WARNER 20/9, Kovács P. 9/3, Rudner 5/3, SU­BOTIC 14/6, CAKARUN 18. Csere: Badzim 2, Juhos 4, Pallai 6, Pongó 2, Frank, Tai­wo, Zsíros. Megbízott edző: Szarvas Gábor

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–14. 10. p.: 10–21. 17. p.: 26–36. 22. p.: 35–50. 28. p.: 45–62. 34. p.: 54–74. 36. p.: 60–76. 40. p.: 74–78

Mint ismert, a jászberényi csapat mostanában sok gonddal küzd, és a helyzet nem változott a pécsi vendégjáték előtt sem. A JKSE nyolc emberrel utazott el, de hét kosarassal állt ki, mivel Rékasi-Bojta Bendegúz végül nem tudta vállalni a játékot.

Ennek ellenére a jászsági együttes jól tartotta magát, csupán a második negyedben, 35–35 után kezdett el kissé leszakadni a PVSK-tól, a nagyszünetben így kilenc ponttal vezettek a hazaiak. A kosarakat ezután is jól dobta a Berény, ám a védekezése nem volt hatékony, így egy kicsit mindig nőtt a hátránya.

A JKSE az utolsó negyedben megpróbált hajrázni, de kétpontos kosaraira a pécsiek többször is triplával válaszoltak. Tehát hiába jutott a Jászberény négy játékosa is tizenöt pont fölé, míg maga a csapat száz fölé, végül 120–102-re kikapott, így a mutatott életjelek ellenére továbbra is nyeretlen a szezonban.

– Nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amely ennyi problémával küzd, hiszen a Jászberény végig öt alacsony emberrel kosarazott, így gyakorlatilag szerkezetről nem is beszélhettünk – nyilatkozta a pécsiek trénere, Dra­gan Alek­szics. – Ráadásul sok egy az eggyel próbálkoztak, amit eddig is nehezen védekeztünk le. A védekezésünkön mindenképpen javítanunk kell.

– Ha lehet, még jobban is teljesítettünk, mint amit a körülmények feltételeztek – mondta a lefújást követően Petőfi Áron, a JKSE edzője. – Nyolc játékossal érkeztünk, közülük egyik ma­gas­em­be­rünk megsérült a ju­ni­or­meccsen. Ezek a fiúk úgy képviselték a klubot, hogy minden elismerést megérdemelnek. Sajnos a következő meccsünk sem lesz könnyebb.

PVSK-VEOLIA–JÁSZBERÉNYI KSE 120–102 (29–29, 34–25, 30–25, 27–23)

Pécs, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy V., Győrfy, Horváth Cs.

PÉCS: Ruják A. 5/3, M. LEWIS 24/12, DRAGASEVIC 11/9, Meleg 8, BRKICS 21/3. Csere: Budimir 9/3, DEMETER A. 11/6, Funderburk 13/3, KRI­VACSEVICS M. 16, Bíró L., Ca­rev 2, Hőgye. Edző: Dra­gan Alekszics

JÁSZBERÉNY: Ruják B. 8, KATONA B. 17/15, BRBAKLICS 27/6, FÜZI 16/6, Kaszás 2. Csere: DONALDSON 32/9, Szőke P. Edző: Petőfi Áron

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–5. 6. p.: 17–18. 13. p.: 39–35. 17. p.: 50–45. 23. p.: 69–58. 26. p.: 82–65. 33. p.: 101–87. 37. p.: 113–93

Csapataink legközelebb „párt cserélnek”, ugyanis az Olaj pénteken (18 óra) Pécsre látogat, míg a Jászberény szombaton (18 óra) az Oroszlány vendége lesz.