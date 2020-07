Elhibázta helyzeteit a Tiszafüred Gyöngyösön

Nincs megállás, szerdán kora este újabb tesztmérkőzés várt az NB III.-ban újonc tiszafüredi csapatra, ezúttal az ugyancsak harmadosztályú, a csonka szezonban a tizenegyedik helyen záró Gyöngyös otthonában.

A helyzeteit jobban kihasználó, rutinosabb hazaiak rajt-cél győzelmet arattak.

– A háromgólos vereség tudatában azt gondolhatják a szurkolók, hogy simán kikaptunk Gyöngyösön – mondta lapunknak Dorcsák Zoltán, a fürediek edzője.

– Közel sem volt ilyen sima a meccs, csak éppen mi kihagytuk a helyzeteinket, ők pedig berúgták. Az első félidőben a próbajátékossal is felálló hazaiakkal szemben ziccereket hibáztunk. A másodikban a több alapemberét is bevető Gyöngyös frissebben és szervezetebben játszott, mint előtte. Sajnos Szövetes Krisztián sérülését követően tíz emberrel folytattuk az utolsó húsz percben, de ekkor is voltak helyzeteink. A játék nem volt rossz, de ha ez bajnoki meccsen történt volna, akkor nagyon elégedetlen lennék.

A füredi kék-sárgák szombaton a szintén NB III.-as, a következő évadban a Nyugati csoportban induló THSE-Szabadkikötő vendégei lesznek a fővárosban.

Gyöngyösi AK – Tiszafüredi VSE 3–0 (1–0)

Tiszafüred: Ladányi – Há­da, Dáné, Kalóz, Szövetes – Csiki N., Vincze P. – Kalmár F., Barna V., Csikós L. CSERE: Varga B., Tóth N., Lakatos B., Sipos M. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Bartusz (43. p.), Eichenvalder (69. p.), Pölöskei (92. p. – 11-esből).