Elhunyt a falvai Zakar János

Életének 61. évében elhunyt a Rákóczifalva SE egykori játékosa, Zakar János, akire már az ifjúsági válogatottban felfigyeltek.

Később több magasabb osztályú csapatban is megfordult: az első vonalban a Békéscsaba, a másodikban a Szolnoki MTE, a Hódmezővásárhely és a Szeged színeiben is pályára lépett. Később a francia harmadik ligában is szerepelt. Temetése november 30-án 13 órától lesz a szegedi Dugonics temetőben.