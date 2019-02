Elődöntőben a Jászberény és az Olaj

Három napon át Győr a magyar kosárlabda fővárosa, ugyanis Rába-parti megyeszékhelyen rendezik a Magyar Kupa nyolcasdöntőjét, amelyben a címvédő Szolnoki Olaj mellett a JP Autó-Jászberényi KSE is érdekelt.

A csütörtöki negyeddöntők sora Falco KC–Atomerőmű SE összecsapással indult az impozáns Audi Arénában. A három negyeden át kiegyenlített meccs a hajrában dőlt el, a vasi sárga-feketék jobban koncentráltak 91–83-ra bizonyultak jobbnak paksi ellenfelüknél. Az hogy a pénteken délután fél négykor kezdődő egyik elődöntőben ki lesz a Falco KC vetélytársa az a Jászberény–Körmend meccsen dőlt el.

Az első felvonásban hiányzott a berényi támadásokból a rájuk jellemző lendület, míg a Körmend pontosabban és agresszívabban játszott ellenfelénél, 8 pontos vasi előnnyel ért véget a nyitó negyed, (16-24).

Csorvási közelijével csakhamar tízre nőtt a piros-feketék előnye, Czirbus és Pitts révén azonban gyorsan megfelezte hátrányát a JKSE, sőt Coleman duplájával egy trojkányira zárkóztak (23-26). Az amerikai bedobó újabb találata után Matthias Zollner rendelte magához fiait, nehogy túlságosan elkapja a fonalat a Berény – bár egyelőre kitartott a vasi előny, de a második negyedben eddig jobb volt a Szolnok megyei csapat.

Ferencz dobott hármast a támadóidő utolsó másodpercében, Czirbus szép zsákolással felelt (30-32). Felváltva estek a kosarak ebben a szakaszban, Miljan Rakics is kedvet kapott egy dudaszós trojkához, majd egy „hagyományoshoz” is – remek iramú volt a meccs (38-38). Czirbus 2+1-es akciója után eladtak egy labdát a jászságiak, amit Thames ziccerrel büntetett – egyetlen ponttal vezetett nagyszünetben az Egis Körmend, (45–46).

A fordulást követően hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, Pitts és Alekszandrov kosaraival a JKSE állt jobban a negyed felénél (58-54). A szurkolótáborok remek hangulatot varázsoltak az Audi Arénába, a csapatok pedig igyekeztek meghálálni ezt – végig fej-fej mellett haladtak a felek A negyed hajrájában Rakics dobott trojkát, de Ferencznek erre is volt válasza a negyed végén – fordult a kocka, ezúttal a jászságiak álltak jobban (67-65).

Czirbus és Pitts vezérletével tapadt ellenfelére a Lazics-legénység, de védekezésben nem találták a körmendiek játékának ellenszerét, újfent a vasiak vezettek. Ferencz találata időkérésre is sarkallta a berényiek mesterét, öttel léptek el a piros-feketék (71-76). A két veterán, Ferencz és Rakics váltottak triplát, de Bradford is beköszönt – erre is Rakics válaszolt, hatodik hárompontosát hintve, remek végjátéknak néztünk elébe (81-85).

Pitts és Coleman dupláival egyetlen pontra csökkentette hátrányát a JKSE, majd Alekszandrov értékesített egy nehéz triplát – az elkapás pillanatában szinte már dobta is. Máris a berényieknél volt az előny, ráadásul a szerb erőcsatár sapkázott is egyet a túloldalon (89-87). A végjátékban Pantelics védte ki Bradford betörését, majd Pitts bedobott két büntetőt. Mindezeknek követően, fennállása során először a jászberényi legénység jutott a kupa elődöntőjébe, (91–87).

– Gratulálok a csapatomnak, gratulálok a fiúknak– mondta a BB1-hu-nak Nikola Lazics, a JKSE edzője.

– Megmutattuk, hogy nem ötemberes csapat vagyunk. Brbaklics és Czirbus is nagyon sokat hozzátett a sikerhez. Nem hiszem, hogy ne lenne jogos a győzelmünk. Egy percig nem adtuk fel, végig hittünk benne. Továbbjutottunk, de még nincs vége. Megpróbálunk regenerálódni, és ennél is nagyobb sikert elérni – mondta Lazics.

JP Auto-JKSE – Egis Körmend 91–87 (16-24, 29-22, 22-19, 24-22)

JKSE: Pitts 27/9, Rakics 20/18, Coleman 14, Alekszandrov 12/12, Pantelics 4. Csere: Cseh 2, Czirbus 9, Kerpel-Fronius B., Brbaklic 3. Edző: Nikola Lazics

Körmend: Price 16/6, Németh 2, Hammonds 9/9, Bradford 16/9, Delas 12. Csere: Thames 8, Ferencz 18/12, Csorvási 6. Edző: Matthias Zollner.

A címvédő Olaj a Pécs csapatával találkozott a harmadik elődöntőben.

Szolnoki Olaj KK – Pécsi VSK-Veolia 90-85 (23-18, 18-19, 31-24, 18-24)

