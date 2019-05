Elődöntőben az Olaj, újabb vezéráldozattal

Kettő nullára vezetett az Olaj a Paks elleni negyeddöntőben, mivel az előző két meccs a végletekig kiélezett volt, ezért nem mehetett biztosra a harmadikon sem a címvédő szolnoki csapat.

A kezdés előtt tíz perccel érkezett a csarnokba az Olaj válogatott bedobója, Benke Szilárd, akit kedvese kísért el a meccsre. – Kösz, már jól vagyok – mondta a játékos.

– A korrekciós térdműtét után mélyvénás trombózist kapott a bal lábam, ami most is be van fáslizva. Két hétig feküdnöm kellett, mit mondjak, nehezen viseltem. Most már napi egy, másfél órát sétálhatok, ma pedig a lelátóról szoríthatok a fiúknak, remélem behúzzák a harmadik összecsapást is. Ha minden jól megy két hét múlva már még többet mozoghatok.

Úgy indult a harmadik találkozó, mint az első, a paksiak futottak és dobtak, be is találtak. Az Olaj játékosai is sokat mozogtak, csak éppen nem találtak be. Kovács Ákos és társai tizenötből nyolc triplát süllyesztettek el az első félidőben, míg a szolnokiak tizenháromból csupán egyszer találtak be. Ráadásul ziccereket is hibáztak a piros-feketék, így nem csoda, hogy a vendégek tizenhárom pontos előnnyel zárták az első félidőt, 38-51.

A fordulást követően négy percig tartotta előnyét az ASE, aztán robbantott Olaj. Igaz, Vojvoda Dávidnak nem sültek most a triplái, de igazi vezér volt a pályán, a betörései és a kiharcolt faultjai jókor jöttek. Centerben pedig a Nemanja Miloseivics-Tóth Ádám duó

szenzációsan dolgozott a palánkok alatt.

A paksiak teljesen leblokkoltak, a vendéglátók pedig szurkolóik fergeteges biztatásától kísérve egy 17-2-es rohammal fordítottak az álláson, A 28 percben Rudner Gábor triplájánál csaknem felrobbant a csarnok, hiszen hosszú idő visszavették a vezetést a kedvencek. Közben Kovács Péter rosszul lépett, alá csavarodott a jobb bokája. A hírek szerint törés van, februárban a játékos másik bokáját kellett műteni.

A záró felvonás 69-69-es döntetlenről indult. Folytatódott a fej-fej melletti nagy csata, A 35. percben Milosevics kosár jó, plusz büntetőből elért kosarai után 81-76, de Julián Norfleet, előbb triplát majd duplát is dobott, ezzel újra egyenlő volt az állás. Vojvoda betörése duplát ért, de a vendégek reklamáltak, hogy az akció közben Tóth Ádám ellökte Nikola Jevtovicsot, vonják vissza a két pontot. A hazaiak viszont állították, hogy Jevtovics is szabálytalan volt, sőt rá is játszott az esetre.

A játékvezetők percekig videóztak, majd érvényben hagyták Vojvoda dupláját, Jevtovics ellen sima személyi hibát ítéltek, aki ezzel együtt ki is pontozódott. Tóth Ádámmal szemben pedig sportszerűtlen hibát ítéltek. A végjáték óriási izgalmakat hozott, az ismét jól koncentráló hazaiak begyűjtötték a párharc megnyeréséhez és egyben az elődöntőbe jutáshoz szükséges harmadik győzelmet.

A lefújás után hosszú percekig ünnepelte a csapatot az Olaj-tábor, és Kovács Pétert éltették. A folytatás jövő szombaton Szombathelyen lesz.

– Elismerésem a szolnoki csapatnak a találkozón nyújtott teljesítményéért és a továbbjutásért – mondta a mérkőzést követően Dzunics Braniszlav, az ASE edzője – Egyik meccsen sem játszottunk alárendelt szerepet, de a kritikus pillanatokban az Olaj jobban koncentrált. Azt is hozzá kell tennem, hogy kicsit jobb játék és kevesebb hiba kellett volna. Sajnos nem bírtuk a mérkőzések hajráját.

Dragan Alekszics, az Olaj edzője pedig azt nyilatkozta: – A playoff előtt tudtuk, hogy a Paks a középház egyetlen csapata, amely nagy játékerőt képvisel – ezt bizonyította a mostani és az előző két mérkőzésen is. Mi azonban mentálisan és fizikailag egyaránt fölé nőttünk, és óriási csatában sikerült kiharcolnunk az elődöntőbe jutást. Annak ellenére is, hogy sok a sérültünk és a „félkész” játékosunk, ráadásul most Kovács Péter is súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

SZOLNOKI OLAJ–ATOMERŐMŰ SE 92–87 (23–27, 15–24, 31–18, 23–18)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1000 néző. V: Győrffy, Tőzsér, Mészáros B.

SZOLNOK: VOJVODA 14, Airington 10/3, RUDNER 11/6, N. MILOSEVICS 23, TÓTH Á. 15 Csere: Andric 2, KOVÁCS P. 10, Malesevics 7, Frank. Edző: Dragan Alekszics

PAKS: KOVÁCS Á. 18/12, Faust 11, NORFLEET 30/18, EILINGSFELD 13/3, Henton 7/3 Csere: Jevtovics 8, Ruják A., Medve, Horváth K. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása

4. perc: 7–11. 9. p.: 18–23. 14. p.: 31–32. 18. p.: 34–45. 24. p.: 47–59. 28. p.: 64–61. 34. p.: 77–76. 38. p.: 84–83

A jászberényi legénység bízott a bravúrban, hogy két vesztes meccs után saját csarnokában verik meg a Pécset, és ezzel újra nyílttá teszik a párharcot. A berényiek közül a sérüléssel bajlódó Nemanja Alekszandrov leült a kispadra, de játékára nem került sor.

A tartalékos vendégek ugyan 25 percig vezettek a Lauber Dezső sportcsarnokban, az utolsó negyed órában azonban felőrölte őket a PVSK, amely 2009-után ismét a legjobb négy közé jutott. A Jászberény pedig az elmúlt évek legjobb szereplését produkálva az ötödik helyen zárta az évadot.

– A Pécs ezúttal is jobb volt, megérdemelten nyert – mondta Nikola Lazics, a JKSE edzője. – Az egész meccsen küzdöttünk, a harmadik negyed végéig bírtuk is, de utána kiütközött a fáradtság és jöttek a kipontozódások. Mindent összevetve büszkék lehetünk a szezonunkra.

PVSK-VEOLIA–JP AUTO-JKSE 88–76 (21–21, 22–26, 25–18, 20–11)

Pécs, 1600 néző. V: Földházi, , Rácz Zs., Benczur

PÉCS: PONGÓ M. 8, TAYLOR 17, CSIRICS 15/3, BUDIMIR 28/3, HORTI 14/3. Csere: Wright 6, Demeter, Bíró L. Edző: Csirke Ferenc

JÁSZBERÉNY: PITTS 19/6, RAKICS 17/15, Brbaklics 9/3, Czirbus 10, Pantelics 1. Csere: Ruják B. 2, Kerpel-Fronius B. 6, Fekete V. Edző: Nikola Lazics

Az eredmény alakulása

3. p.: 2–6. 6. p.: 12–12. 13. p.: 23–25. 17. p.: 33–33. 23. p.: 47–52. 26. p.: 56–52. 33. p.: 75–65. 37. p.: 84–72

Kipontozódott: Pitts (33. p.), Brbaklics (35. p.), Pantelics (37. p.)

További eredmények:

Körmend–Sopron 78-56 (a párharc végeredménye: 3-0), Falco KC–Kecskemét 97–64 (3–0)

A jövő szombaton rajtoló elődöntő párosítása: Körmend–PVSK, Falco KC–Szolnoki Olaj