Először „evez” nemzetközi vizekre a Jászberény

„Utazás az ismeretlenbe, utazás egy idegen helyre” – szól a Tátrai Band egyik, mai napig közkedvelt slágerének refrénje.

A Jászberényre is valami hasonló vár most, hiszen a klub története során először tesz látogatást a nemzetközi kupaporondon. Deme Gábor együttese az elmúlt szezonban negyedik helyen végzett a bajnokságban, ezzel kivívta a jogot a Challenge-kupában való indulásra. A Zagyva-partiak ma délután fél öttől játsszák első mérkőzésüket a szlovák Slavia Bratislava otthonában.

– A háttérzajokból ítélve, már úton vannak.

– Nemrég szálltunk csak buszra, ugyanis délelőtt még edzettünk egy kiadósat – felelte érdeklődésünkre Deme Gábor vezetőedző, akit kedd délután, telefonon értünk utol.

– Amikor megérkezünk, első dolgunk lesz, hogy felmérjük a terepet, utána megtartjuk a szokásos taktikai értekezletet. Ezután vacsora és némi szabadprogram következik, de ügyelünk arra, hogy korán ágyba kerüljenek a lányok, mert a holnapi nap igencsak húzós lesz a számukra. Délelőtt edzés, délután meccs.

– Mit érdemes tudni pozsonyi ellenfelükről?

– Tavaly ezüstérmesek lettek a szlovák élvonalban. Az idei pontvadászatot hibátlan mutatóval vezetik, ráadásul a hat forduló alatt mindösszesen egy játszmát hullajtottak el.

– A csapatot az Michal Matusov dirigálja, aki a szlovák U19-es és az U20-as női válogatottnak is a szövetségi edzője. Ebből kifolyólag a fiatalokat részesíti előnyben, akik mint látható, hétről hétre bizonyítják, képesek nagy dolgokat véghez vinni.

– A Challenge-kupa mellett a MEVZA-ban is érdekeltek, öt mérkőzésükből hármat megnyertek, kettőt elveszítettek. Legutóbb a cseh Olomouctól, azt megelőzően pedig a Békéscsabától szenvedtek meglepően sima, 3:0-s vereséget. Nagyon remélem, hogy mi leszünk a következők, akiknek sikerül legyőzni őket.

– Őszintén szólva, már nagyon ráférne csapatára a sikerélmény, hátha attól meglódulna az a bizonyos szekér is…

– Ez valóban így van. Rendkívül erős lett az idei Extraliga mezőnye, a hat csapat hasonló erőt képvisel, éppen ezért nüanszok képesek dönteni egy-egy találkozó végkimeneteléről.

– Nálunk az a legnagyobb baj, hogy nem tudunk három szetten keresztül ugyanolyan jól teljesíteni. Elég, ha csak a múlt pénteki, Nyíregyháza elleni meccset hozom fel példának. Az első két szettben mintha pályán sem lettünk volna, utána meg a semmiből úgy váltottunk ritmust, hogy annak a kupacímvédő sem találta az ellenszerét.

– Persze, a negyedik végét megint sikerült elbutáskodnunk, ami azonnal megpecsételte a sorsunkat. Ez egyrészt a rutintalanságból fakad, másrészt a légiósaink még mindig nem illeszkedtek be teljesen a játékrendszerünkbe.

– Kiindulva abból, hogy a vetélytársak folyamatosan csiszolgatják keretüket – néhány nappal ezelőtt például a Békéscsaba és a Haladás szerb játékosokat igazolt –, Önöknél van tervben további erősítés?

– Tíz játékosügynökkel állok napi kapcsolatban, mert a szélső ütő poszton szükségem lenne egy olyan röplabdázóra, aki amellett, hogy erős a pontgyártásban, a védekezésből is kiveszi a részét. Egyet nem szeretnék, elkapkodni a döntést, mert tényleg olyat szeretnék, aki hasznára lesz a csapatnak, és ha kell, vezéregyéniséggé tud elő­lépni.

– Láthatóan azonban a gyengébb szereplés sem tántorítja el a szurkolóikat a meccsre járástól.

– Nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen röplabdaláz Jászberényben. Ha odahaza játszunk, rendre telt ház előtt tehetjük, de idegenbe is sokan elkísérnek bennünket, így például Pozsonyba is külön szurkolói busz indult. A jó hangulat tehát garantált.