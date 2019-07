Építkeznek az újoncok

Sorra vesszük a Szolnoki MÁV FC NB II.-es ellenfeleinek érkezőit és távozóit, megnézzük, mely csapatoknak sikerül a legjobban erősíteni – sorozatunk második részében a feljutó Ajkát és Szegedet, valamint a három legrosszabb bennmaradót, a Balmazújvárost, a Budafokot és a Tiszakécskét vesszük górcső alá.

Az NB III. Nyugati csoportját tizenkét ponttal megnyerő FC Ajka szépen erősít a másodosztályra, több rutinos játékost is szerződtettek már. A Veszprém megyei gárdához igazolt a Szolnoki MÁV saját nevelésű középpályása, Lengyel Béla, aki az élvonalban is szerepelt kék-fehér színekben, majd 2016-ban Ceglédre távozott, az elmúlt két idényt pedig Budaörsön töltötte.

Nagy István Mosonmagyaróvárról érkezik az újonchoz, aki szintén középpályás és szintén megfordult Szolnokon – négy idényen át –, de a Paks labdarúgójaként az NB I.-ben is játszott. Görgényi Dávid hátvéd Vácon futballozott legutóbb, a 19 éves kapus, Deczki Máté az angol Stoke Citytől, középpályásként Lakatos István Soroksárról, míg Nagy Barnabás – kölcsönben – az MTK-tól teszi át székhelyét a zöld-fehérekhez.

Kis Károly, a MÁV FC korábbi vezetőedzője pedig szakmai igazgatóként dolgozik Ajkán a nyártól. Távozó játékos csak kettő van, Kalász Milán Pápára, Molnár Tibor Budaörsre igazolt el.

A Közép-csoport bajnokához, a már Szeged-Csanád Grosics Akadémia néven futó egyesülethez Aleksandar Jovanovic Debrecenből, Pintér Norbert Topolyáról, Talabér Attila az MTK-tól, Takács János a Honvédtól, míg Varga Szabolcs és Sóron Tibor Vácról érkezett.

A szegedi klub a következő szezonban elfoglalja új stadionját, a 8080 néző befogadására alkalmas Szent Gellért Fórumot, melyet augusztus 15-én adnak át, majd az első bajnokit szep­tember 15-én rendezik benne. Ennek az élménynek már nem lehet részese Achim Sebastian, Coroian Andrei, Farkas Márk, Hegedűs Martin, Máté János és Pászka Lóránd, akik máshol folytatják pályafutásukat.

A Balmazújváros végül nyolc pont előnnyel maradt benn az NB II.-ben, de ez nem volt olyan sima, mint amilyennek tűnik, az utolsó három fordulóban gyűjtött kilenc pontnak köszönhetik, hogy a legvégén nem rezgett a léc. A narancssárga-feketék eddig csak egy új játékost, mégpedig csatárt köszönthettek, Urbin Pétert, aki másfél éven át játszott a MÁV FC-ben, azóta pedig a Békéscsabát erősítette.

Távozó viszont nyolc is van, ebből öten csupán kölcsönben voltak a hajdúságiaknál, viszont mindenképp érvágás, hogy az első számú kapus és egyben csapatkapitány, Szécsi Gergő a Fradiba ment eddigi állomáshelyéről, míg Erdei Carlo középpályás Csíkszeredán, Zádori Krisztián csatár pedig Tiszakécskén kötött ki.

A Budafoki MTE csak a 16. lett tavaly, ennek ellenére még az élvonalba jutásról is álmodoznak – legalábbis a klub elnöke szerint, ha az első két helyen végeznének, vállalnák az NB I.-et. A létszám viszont egyelőre deficites, mindeddig csak két érkezőről számolt be a klub, Horváth Roland Gyirmótról, Romic Danijel pedig Pécsről érkezett, viszont már nem a fővárosiakat erősíti hét focista, Balogh Péter, Csiszér Balázs, Gubacsi Zoltán, Kercsó Bence, Patkós Imre, Vég Bence és Pölöskei Péter, de az is igaz, hogy stabil kezdőnek egyikőjüknek sem vallhatta magát, bár utóbbi csak a szezon vége felé kapott jóval kevesebb szerepet.

A Szolnoki MÁV-ot két ízben – az NB I.-ben is – irányító Simon Antal jelenleg a Tiszakécske vezetőedzője, tavasszal a 32. forduló után került a csapat élére. Akkor a 15. helyen állt a Tisza-parti gárda, végül ott is fejezték be a bajnokságot, és a hat meccsen elért öt pontnál a szakember is biztosan többre számított. Viszont a nyáron a saját képére formálhatja a sárga-kékeket.

Ennek szellemében érkezett a rutinos belső védő, Preklet Csaba a Ceglédtől, a több poszton is bevethető Erdélyi Botond a Honvédtól, a brazil–magyar Fabio a Csíkszeredától, Varga Ádám kapus a Puskás Akadémia II.-től, Zádori Krisztián csatár pedig a Balmazújvárostól – és a gólokra nagy szükség lesz, mivel legutóbb a Kécske szerezte a második legkevesebb találatot (34-et) a mezőnyben. A távozók között inkább csak kiegészítőemberek voltak, talán Stoiacovici Dávid hiánya lesz jobban érezhető, aki visszatér a Honvédhoz.