Évadzáró-díjkiosztó ünnepségét tartott megyei kosárlabda-szövetség

A napokban tartotta az évadzáró-díjkiosztó ünnepségét a megyei kosárlabda-szövetség Szolnokon. A pandémiás helyzetre való tekintettel ezúttal a megszokottnál szűkebb körben gyűltek össze a megye felnőtt és utánpótláskorú kosarasai.

Balogh László megyei elnök nem sokkal az évadzárót követően ekképp nyilatkozott a szövetség honlapján:

– Két évvel ezelőtt volt alkalmunk utoljára együtt ünnepelni, az elmúlt évet sajnos nem tudtuk befejezni az ismert okok miatt, ez azóta is fájdalmasan érint mindnyájunkat. Az idei szezont sem volt egyszerű elindítani és levezényelni, hisz a helyzet állandó alkalmazkodást igényelt, nemcsak számunkra, hanem a kluboknak is. A megszokottól eltérően, a nevező csapatok számában is érezhető volt a vírus jelenléte, sajnos menet közben még visszalépések is történtek, de a többség kitartott, s ezt most szeretném megköszönni, elismerni.

– Nagy bánatunkra az amatőr középiskolás bajnokságot el sem tudtuk kezdeni.

– Nyolc korcsoportban negyvenkettő csapat fejezte be a bajnokságokat, a megyei mérkőzések száma kétszázhúsz volt. Ismét bebizonyosodott, hogy a sportág, még ha az ág húzta is, továbbra is népszerű. A korábbi évektől eltérően ezúttal az utánpótlás-bajnokságokat tornarendszerben bonyolítottuk le. Mivel várt és nem várt problémákkal kellett szembenéznünk, így ez a szezon sok tanulsággal szolgált, tehát ebben az évben is tanultunk, folyamatosan vontuk le a tanulságokat, hol kellett alakítanunk kiírásainkat, szabályzatainkat.

Mint tudjuk, a Szolnok megyei bajnokságot évek óta Bács, Békés, Csongrád és Pest megyei csapatok is színesítik. Az is biztató, hogy most már a szolnoki, karcagi, jászberényi és kisújszállási fiatalok mellett rákóczifalvi és tószegi csapatok is indulnak a palánkcsatákban.

A bajnokság eredményei

Felnőtt férfiak: 1. JKSE Öregfiúk, 2. SPC, 3. Szolnoki Baglyok SE, 4. SZEK KE, 5. Tiszakécske, 6. Törökszentmiklósi KSE, 7. Szolnoki Olaj KK U23, 8. Szolnoki MÁV SE, 9. Ceglédi EKK. A legeredményesebb dobójátékos: Mándoki Tamás (SZEK KE) 23,5 pont/mérkőzés. A legeredményesebb 3 pontos dobó: Kovács Attila (SZEK KE) 11,73 pont/mérkőzés. A bajnokság legjobb játékosa: Szögi Ádám (JKSE Öregfiúk).

Kadett fiúk: 1. Lehel Kosársuli U16, 2. Szolnoki KA U16 B, 3. Kisújszállási SE. A legeredményesebb dobójátékos: Lukács Levente Dávid (Szolnoki KA U16 B) 138 pont. A legeredményesebb 3 pontos dobó: 1. Lukács Levente Dávid (Szolnoki KA U16 B) 33 pont. A legsokoldalúbb játékos: Fazekas Dominik Sándor (Szolnoki KA U16 B).

Kadett leányok: 1. Békési SZSK, 2. HSA 2005, 3. Pityke KSE, 4. Szolnoki Sportcentrum U14. A legeredményesebb dobójátékos: Nagy Gáspár Kira (Békés 222 pont. A legeredményesebb 3 pontos dobó: Paplukács Dalma (HSA 2005) 12 pont. A legsokoldalúbb játékos: Kocsor Zsanett (Békés).

Serdülő fiúk: 1. Pityke KSE, 2. Szolnoki KA U14 C, 3. Lehel Kosársuli U14 A, 4. Cívis KK Szarvas, 5. Szentesi KK/B, 6. Lehel Kosársuli U14 B, 7. Kécskei Vidrák U14, 8. Lehel Kosársuli U14 lányok (versenyen kívül).

A legeredményesebb dobó: Lukácsi Gábor (Pityke KSE) 22,8 pont/mérkőzés. A legeredményesebb 3 pontos dobó: Lu­kácsi Gábor 4,125 pont/mérkőzés. A legsokoldalúbb játékos: Nagy Gábor (Pityke).

Gyermek korosztály: 1. Szol­noki Sportcentrum-SI U12, 2. Pity­­ke KSE, 3. Lehel Kosársuli U12, 4. Karcagi SE Pusztai Sasok, 5. Szecska Szöcskék. A legeredményesebb dobó: Kalmár Máté (Pityke KSE) 175 pont. A legsokoldalúbb játékos: Szabó Bence (Szolnoki SC-SI U12).

Előkészítő korosztály: 1. Szolnoki MiniLeók, 2. Lehel Kosársuli U11, 3. Szolnoki Olaj KK U11, 4. Tószegi Tigrisek, 5. Szolnoki Bikák. A legeredményesebb dobó: Szabó Gábor (Szolnoki MiniLeók) 238 pont. A legsokoldalúbb játékos: Tarkó Döme Milán (Lehel KS U11).

Mini korosztály: 1. Kar­cag­pusztai Sasfiókák, 2. Tószegi Kistigrisek, 3. Pityke Kicsik, 4. Szolnoki Olaj KK U10. A legeredményesebb dobó: Szentesi Linda (Karcag) 182 pont. A legsokoldalúbb játékos: Ábel Szabolcs (Tószeg).

U9-es korosztály: 1. Szolnok Olaj KK, 2. JKSE Kosársuli, 3. Szolnoki Pindúrok, 4. Rákóczifalvai Párducok. A legeredményesebb dobó: Szarvas Simon (Szolnoki Olaj KK) 71 pont. A legsokoldalúbb játékos: Csuka Dominik JKSE Kosársuli.

Különdíjasok

A legeredményesebb férfiszakosztály: Sportcentrum-SI.

A legeredményesebb női szakosztály: Békési SZSK.

Az év edzője: Szögi Ádám.

Az év játékvezetője: Dre­nyovsz­ki Dániel.

Tiboldi Tibor-díj: Szabó Gábor.