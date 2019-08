Ezüstérmesek lettek az U11-es szolnokiak a Hollóy-emléktornán

Második helyen végzett a Szolnoki Dózsa U11-es csapata a Hollóy Tamás-emléktornán, a Vízilabda Arénában. A torna legjobb kapusa és a legértékesebb játékosa is a házigazdák közül került ki.

A Szolnoki Dózsa egykori kiváló sportszakembere, Hollóy Tamás több mint két éve nincsen már köztünk. Az ő emlékére rendeztek tornát a tizenegy éves vízilabdázók számára, amelyen a hazai együttes mellett az Eger, a Pécs, a Szeged és a Szentes vett részt. Soltész Zoltán és Urbán Lajos tanítványai azok után, hogy a nyár elején Lignanóban bronzérmet szereztek, ezúttal is kitettek magukért. Soltész Zoltán számolt be a részletekről.

– A kétnapos torna nyitányán az Eger ellen magabiztos, 9–4-es győzelmet arattunk, majd a Szentest is jó játékkal vertük 10–5-re – kezdte értékelését a szakember.

– A második napon találkoztunk a Péccsel, amely Lignanóban megnyerte a 112 csapatot felvonultató HaBaWaBa tornát, és az elődöntőben éppen minket győzött le kétgólos különbséggel. Ezúttal is rendkívül kiélezett mérkőzést vívtunk velük, amely során 2–0-ra, majd 3–2-re is vezettünk, de a baranyai­ak fordítottak 6–3-ra. Ekkor sem adták fel a srácok, és kiegyenlítettek 6–6-ra, majd az utolsó percben kaptunk egy négyméterest, rögtön utána pedig a pécsiek is, és mivel mindkettőből gól született, így 7–7 lett a végeredmény.

Zárásként fölényesen, 24–2-re legyőztük a Szegedet, de ennek ellenére is a Pécs gólkülönbsége lett jobb, így tornagyőztesként végeztek, mi pedig ezüstéremmel gazdagodtunk, amit Hollóy Tamás özvegyétől, Ági nénitől vehettek át a gyerekek. A csapatunkból ketten is különdíjat kaptak, hiszen az esemény legjobb kapusának Szilágyi Ádámot választották, míg a leg­értékesebb játékosnak járó különdíjat Hidasi Zétény vehette át, a gólkirály pedig a pécsiek egyik pólósa lett.

A szakember beszámolt a felkészülésről és hogy miben látott jelentős előrelépést.

– Júliusban napi egy edzéssel készültünk, de augusztus elején megkezdtük a kemény alapozást a szezonra. Ez a meg­mérettetés remekül szolgálta a felkészülésünket a bajnoki évadra, hiszen erős ellenfelekkel szemben mérhettük fel, hol is tartunk most. A remekül sikerült olaszországi viadalhoz képest is előreléptünk játékintelligenciában, erőnlétben és úszásban is. Továbbá rendkívül motiváltak voltak a fiatalok. A vidékbajnokság kezdete előtt szeptember végén Szentesen indulunk el egy felkészülési tornán, majd októbertől jönnek a tétmérkőzések. Tavaly fölényesen nyertük meg a pontvadászatot, és a célunk nem lehet más, mint a címvédés.

A csapat tagjai

Kapusok:

Szilágyi Ádám, Nánai Marcell

Mezőnyjátékosok:

Hidasi Zétény, Tigyi Ábel, Matejcsik Balázs, Nyemecz Márk, Barna Levente, Pongó Medox, Pintér Marcell, Czeglédi Bulcsú, Békési Máté, Tari Szabolcs, Molnár Ármin, Farkas Zsombor, Kovács Márk

Edzők:

Soltész Zoltán, Urbán Lajos, id. Cseh Sándor