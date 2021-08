Ezúttal Ajkán lép pályára a Szolnoki MÁV

Újabb bajnoki vár szerdán 19 órától a Szolnoki MÁV-ra, amely az NB II. negyedik fordulójában Ajkára látogat.

Remek szezonkezdeten van túl a szolnoki csapat, hiszen három meccsen hét pontot szerzett. Azonban nincs idő örömködni, pedig legutóbb kiváló első félidőt produkált a MÁV, három góllal is vezetett a szünetben. Lakatos István a vasárnapi, Soroksár elleni mérkőzés kezdete előtt nem sokkal került be a kezdőcsapatba, és meghálálta a bizalmat, mivel a két gólja mellett a harmadik hazai találatból is kivette a részét.

– A bemelegítés elejét megcsináltam a többiekkel, utána a cserék kiszállnak, így tettem én is. Majd szóltak, hogy „Lakat, öltözz!”, mert Rokszin Ádám megsérült. Váratlanul ért, de vártam már, hogy kezdhessek, mivel jó állapotban érzem magam. Örülök, hogy jól sült el, ráadásul a volt csapatomnak tudtam két gólt rúgni – árulta el hírportálunknak a 22 éves támadó, aki az előző szezonban összesen rúgott két gólt, tehát ezt már akár szerdán túlszárnyalhatja, amikor ismét egykori csapata ellen léphet pályára, hiszen januárban Ajkáról érkezett Szolnokra.

– Sok olyan felkészülésem volt, amelyet sérülés miatt nem tudtam végigcsinálni, de most sikerült. Illetve kellett a tavaszi idény is itt, Szolnokon, hogy utolérjem magam. Szerdán engem biztosan nem kell motiválni, illetve remélem, belőttem magam a kezdőbe, és ott kapok majd helyet. Mindenképp megpróbálok majd ismét gólt szerezni, s bízom benne, hogy ki tudjuk használni azt, hogy az Ajka nincs igazán jó passzban.

Valóban nem kezdte jól az idényt Kis Károly együttese, hiszen eddig csupán egy pontot gyűjtött. Az előző szezon ötödik helyezettje kikapott a Vasas és a Kecskemét vendégeként 2–1-re és 3–1-re, a Siófokkal pedig otthon játszott 1–1-es döntetlent. Ennek ellenére nem szabad lebecsülni a zöld-fehéreket.

– Mindössze három forduló telt el, ennyiből nem szabad nagy következtetéseket levonni – nyilatkozta Csábi József vezetőedző.

– Az Ajka is kicsit átalakult, mert bár a hátsó négyes, valamint a két védekező középpályás maradt, a támadószekció kicserélődött. Nyilván nekik is idő kell, de továbbra is veszélyes csapatnak tartom őket. Nekünk a hiányzóink még nem épültek fel, ráadásul a vasárnapi mérkőzés előtti bemelegítés során Rokszin Ádámnak elvitte a térdét a labda. Mindent megteszünk, hogy ennek ellenére ismét jó eredményt érjünk el, de nagyon nehéz összecsapásra számítok.

Tavasszal 2–0-ra kikapott Ajkán a MÁV, de remélhetőleg a szerdai meccs más eredménnyel zárul.

Az NB II. állása:

Párosítások

Szerda: Budaörs–Győr, Szentlőrinc–Nyíregyháza, Dorog–Szeged, 17.30, Vasas–Budafok (tv: M4 Sport), 18.00, Ajka–Szolnoki MÁV, Csákvár–Siófok, Diósgyőr–Kecskemét, Pécs–Soroksár, Haladás–Békéscsaba, Tiszakécske–III. Kerület, 19.00.