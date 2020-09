Ezúttal minden kifelé pattant: kikapott a MÁV FC

A Szolnoki MÁV először kapott ki ebben az esztendőben hazai pályán, miután vasárnap este 2–0-s vereséget szenvedett a Szegedtől az NB II. nyolcadik fordulójában.

A MÁV FC jól kezdte a mérkőzést, hiszen az első tíz percben két helyzete is volt. Ezután viszont alábbhagyott a lendület, de a vendégek is csak fél óra után kezdtek éledezni. Majd egy nagy helyzet itt, egy ziccer ott, aztán egy szegedi gól: Aleksandar Jovanovic adta be a bal szélről a labdát, amibe Kovács Olivér középen szerencsétlenül nyúlt bele, így a labda a saját kapuja bal alsó sarkában kötött ki (0–1).

A második félidőt rosszul kezdte a MÁV, de átvészelte a nehéz időszakot, és rohamozni kezdett az egyenlítésért. Azonban ezen a napon semmi sem sikerült, és egy szegedi kontra végén Takács Tamás növelte a vendégek előnyét (0–2). A Szolnok még a kapufát eltalálta, ám gólt szerezni ezúttal nem sikerült, így idén először kikapott hazai pályán.

Folytatás szerdán (19 óra), amikor a Vasashoz látogat a MÁV FC.

SZOLNOKI MÁV FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–2 (0–1)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 1500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Bede Tamás, Király Zsolt)

Szolnok: Molnár-Farkas – Csirmaz, Horgosi, Kovács O., Tamás L., Kotula – Kónya M. (Szabó B., 56.), Tisza K., Tóth B. (Bárdos, 66.) – Novák Cs., Rokszin

Vezetőedző: Csábi József

Szeged: Varga B. – Ódor, Moga, Szilvási, Mohl – Jovanovic, Oláh G. – Dobos Á. (Rózsahegyi, 80.), Germán, Varga Sz. (Bitó, 73.) – Grumics (Takács T., 32.)

Vezetőedző: Dobos Barna

Gólszerzők: Kovács O. (43. – öngól), Takács T. (76.)

MESTERSZEMMEL

Csábi József: – Nehéz mit mondani, mivel elveszítettük idei hazai veretlenségünket, de hát a fák nem érnek az égig. Nem játszottunk gyengén, csak épp a fordulópontokból rosszul jöttünk ki. A második félidőnek volt egy olyan szakasza, amely során a Szeged fölé nőttünk, viszont a második gól megfogott minket. A középpályás védekezésünk ezúttal nem volt az igazi, ám ezen nem lehet csodálkozni, sajnos az elmúlt napok eseményei megzavarták a játékosokat.

Dobos Barna: – Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Az első félidőben egységesen védekeztünk, és egy idő után veszélyessé váltak a támadásaink is. A szünetben arról beszéltünk, hogy az ellenfél ki fog nyílni, amit ki kell használnunk, de sajnos a játékrész elején kihagytuk a ziccereket. Azután a Szolnok egyenlíthetett is volna, ám végül sikerült eldöntenünk a találkozót.

További eredmények

8. forduló: Budaörs–Kaposvár 0–3, Szentlőrinc–Soroksár 1–2, Gyirmót–DEAC 3–0, Haladás–Pécs 0–0, Békéscsaba–Nyíregyháza 2–0, KBSC–Győr 0–5, DVSC–Ajka 5–3, Siófok–Vasas 2–0, Csákvár–Dorog elhalasztva.